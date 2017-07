Force India komt niet door Q2: "Meeste uit de race halen"

7:30 – Het gebeurde dit seizoen wel vaker dat Force India als vierde team op de grid eindigde, maar op de Hungaroring staat de Brits-Indiase stal verder naar achteren. Esteban Ocon versloeg Sergio Pérez voor de tweede keer dit jaar, maar verder dan de twaalfde tijd wist de 20-jarige Fransman niet te komen. Zijn Mexicaanse collega moest het stellen met P14 - beiden schuiven echter een plekje op door de straffen van anderen.



"We hadden gehoopt om wat verder naar voren te staan, maar dit is nu eenmaal niet onze sterkste baan", sprak Ocon na de kwalificatie op zaterdag. "We missen de snelheid om het tot de top tien te schopppen. Ik heb nog steeds wel een goed gevoel bij de wagen en ons racetempo zou beter moeten zijn. Het ziet er naar uit dat ik nog een plekje win aangezien Nico Hülkenberg naar achteren gaat en ik geloof er nog steeds in dat een goede puntenfinish binnen onze mogelijkheden ligt."



"Het was mijn moeilijkste kwalificatiesessie van het jaar", baalt Pérez hardop. "Ik heb me nog steeds niet helemaal comfortabel weten te voelen met de voorkant van mijn wagen en we hebben veel wijzigingen in onze set-up moeten doorvoeren van vrijdag op zaterdag. Zelfs tussen de derde oefensessie en de kwalificatie is er gesleuteld, maar we konden de problemen die er waren niet verhelpen. Mijn eerste rondje in Q2 was behoorlijk slecht en daardoor verloor ik mijn referentiepunt voor de tweede run. Ik heb niet het maximale uit het potentieel gehaald en om vanaf P14 (wat zoals gezegd een dertiende plaats wordt, red.) te starten is niet heel fijn, maar ik hoop dat we goed voor de dag kunnen komen."



"We zaten vlakbij de top tien, maar uiteindelijk zat een plekje in Q3 er niet in voor ons. Het is niet een baan waar onze sterke punten tot hun recht komen dus we moeten gewoonweg maar proberen om het meeste uit de race te halen en de mogelijkheden te pakken als deze zich voordoen", klinkt het bij monde van waarnemend teambaas Bob Fernley. "De snelheid van de wagen lijkt wat competitiever tijdens de longruns en we blijven zodoende optimistisch. Het is een lastige baan voor zowel inhaalacties als strategie en dus gaat de openingsfase van de race belangrijk worden."



In de stand om het wereldkampioenschap zijn Pérez en Ocon nog wel de 'best of the rest', achter de drie topteams. Pérez bezet plek zeven met 52 punten, zijn Franse collega heeft negen puntjes minder. In de afgelopen paar Grands Prix raakten Ocon en Pérez meermaals met elkaar in de slag, wat in Azerbeidzjan zelfs tot een touché leidde.