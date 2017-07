Feest bij McLaren, maar niet om oranje vierde startrij

17:57 – McLaren kende op de Hungaroring de beste kwalificatie van het seizoen tot dusver: Fernando Alonso en Stoffel Vandoorne werden achtste en negende en bezetten door de gridstraf van Nico Hülkenberg zondagmiddag samen de vierde startrij. Keurig, maar tot euforie leidde dat resultaat niet.



In het eigen hospitality unit reageerden Vandoorne, Alonso en teambaas Eric Boullier vrij koeltjes op het resultaat. Eigenlijk was de Belg nog het meest blij: "Het hele weekend verloopt goed en het is positief dat beide auto's in Q3 kwamen. Ook in die sessie was het onderlinge verschil klein. Het wordt een lange race, maar we verkeren in een goede positie om onze klasseringen gedurende de race te behouden", sprak hij. Teambaas Eric Boullier wilde de vlag niet uithangen. "Zo lang wij niet in de positie zijn om voor poleposition te vechten, zal ik niet blij zijn. Dit resultaat stemt me iets meer tevreden, maar het doel is om vooraan mee te vechten."



Fernando Alonso liet vergelijkbare teksten optekenen: "Ik ben tevreden over mijn rondje in Q3, we hebben goed gepresteerd. Maar we hadden al wel verwacht dat we hier sterk voor de dag konden komen. De grootste verrassing was misschien de Renault, Nico zat er goed bij. Hij zal in de race ook de grootste bedreiging vormen voor onze posities", denkt de Spanjaard, die het verder nog wel een 'bemoedigend weekend' noemde.



Na het perspraatje van de coureurs en teambaas Boullier op de bovenste verdieping van het hospitality unit was er alsnog ruimte voor feest en een glimlach bij McLaren: op de benedenverdieping werd Alonso getrakteerd op een verrassingsfeestje ter ere van zijn 36ste verjaardag, inclusief Spaanse muziek, danseressen en drankjes.