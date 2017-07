Penibele situatie voor Kvyat: "Een miscommunicatie"

6:00 – Een dertiende plaats in de kwalificatie was al niet om over naar Rusland te schreeuwen, maar Daniil Kvyat kreeg het ondanks zijn kleurloze optreden tóch weer voor elkaar om in de schijnwerpers te belanden. De 23-jarige liep tegen een gridstraf van drie startplaatsen aan vanwege het blokken van Lance Stroll en moest bovendien een duur punt op zijn licentie incasseren. Een wedstrijd schorsing komt steeds dichterbij, aangezien het al punt nummer tien betrof.



"Helaas ben ik tegen een straf aangelopen en moet ik drie plekken inleveren, waardoor ik vanaf P16 zal vertrekken. Er was een miscommunicatie en dus wist ik niet wie of wat eraan kwam", verklaart Kvyat de situatie. "Nu hebben we een straf voor het blokkeren van een tegenstander.. Dat is jammer, want de zaterdag verliep opzich best prima. Onze prestaties waren in orde en mijn gevoel met de wagen was oke, zelfs terwijl de balans een beetje veranderde tijdens de kwalificatie. Ik miste Q3 op een paar tienden maar P13 was de plaats waarop we verwacht hadden te eindigen."



"Mijn gevoel in de wagen is best goed en ik kan nu gewoonweg gaan hopen op een aparte race, anders gaat het lastig worden om ver naar voren te komen. We zullen natuurlijk ons best doen, goed aan onze banden denken en zien waar het ons uiteindelijk brengt." Kvyat, die in 2015 nog als tweede over de meet kwam op de Hungaroring, zal in de komende maanden van onbesproken gedrag moeten zijn. Tot 23 oktober blijven alle tien strafpunten die nu op zijn licentie staan achter zijn naam genoteerd - pas in Austin mag Kvyat er twee stuks schrappen. Rijders worden een wedstrijd geschorst als er twaalf punten achter hun naam staan.