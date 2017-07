De bizarre dag van Di Resta: "Mijn vrouw zei het woensdag al"

19:00 – Rond 17.30 uur op vrijdagmiddag lichtte de telefoon van Paul di Resta op. Het was de teamleiding van Williams, met het verzoek of hij zo snel mogelijk naar de garage wilde komen. Wat volgden waren 24 bizarre uren, waarin hij ineens weer Formule 1-coureur werd. "De race? Ik laat alles aan het team over."



Nee, het is nog geen comeback à la Jan Lammers. Bij de Nederlander zat ooit een periode van ruim tien jaar tussen twee Formule 1-races, nog altijd een absoluut record. Maar ook de rentree van Di Resta is bijzonder: iets meer dan 44 maanden na zijn laatste optreden in de sport, de Grand Prix van Brazilië van 2013, is hij er ineens weer. Felipe Massa werd vrijdag ziek en dus werd de voormalig Force India-coureur, sinds 2016 reservecoureur van Williams, opgetrommeld. En dat terwijl hij eigenlijk heel andere plannen had, want naast reservecoureur voor Williams is Di Resta dit jaar ook analist voor de Britse tv-zender Sky Sports. Maar omdat de vaste commentator Martin Brundle ziek is en ontbreekt in Hongarije, zou Di Resta hier fungeren als interim-commentator.





Tot 12.10 uur tv-commentator

"Geen idee wat ik kan verwachten"

Van invalcommentator werd Di Resta invalcoureur en dus moest Sky Sports ineens op zoek naar een invaller voor de invaller. Di Resta kan er wel om lachen: "Mijn vrouw zei woensdag, toen ik mijn spullen aan het inpakken was, al tegen me: 'Hoe grappig zou het zijn als Williams uitgerekend dit weekend een beroep op je moet doen?' Ze kan blijkbaar de toekomst voorspellen", grijnst de Schot. Dat Williams een beroep op hem kán doen hoort bij zijn functie: zoals de naam al doet vermoeden is een reservecoureur de reserve, de man die er moet staan als er iets gebeurt met één van de vaste coureurs. Alleen: dat gebeurt tegenwoordig zelden in de Formule 1. "Eigenlijk wacht ik al anderhalf jaar op deze kans", geeft hij toe.Na het berichtje op vrijdagavond nam Williams het zekere voor het onzekere: hoewel op dat moment nog allesbehalve zeker was dat Massa niet verder kon, werd Di Resta al helemaal klaargestoomd voor een mogelijke invalbeurt. Met een schat aan informatie in zijn hoofd zocht Di Resta zijn bed op, maar de volgende dag rekende Sky Sports ook weer op hem. "In alle vroegte stond ik vanochtend mijn shirt te strijken voor mijn tv-optreden en in het tv-compound nam ik met het team van Sky Sports de vragen door die we onze gasten zouden stellen", vertelt Di Resta. "Ik was gewoon tv-commentator. Tot 12.10 uur in de middag." Toen kreeg Di Resta de bevestiging dat Massa, die wel aan de derde vrije training begonnen was, niet fit genoeg was en dat hij aan de bak moest.Amper twee uur had Di Resta vervolgens om zich voor te bereiden. "Het team legde me heel duidelijk uit wat de bedoeling was. Verwachtingen waren er niet. Het was nogal wat: ik werd meteen in het diepe gegooid voor een kwalificatie. Tegen de allerbeste coureurs van de wereld, die al een half jaar in deze auto's rijden en rond deze tijd van het jaar keihard vechten voor nieuwe contracten. Tijd om erin te komen had ik niet. Het plan was helder: ik zou één wat langere run doen, vervolgens even naar de pits komen en dan nog een keer naar buiten gaan."

Di Resta ging zorgvuldig te werk: hij reed vijf vliegende rondjes en ging iedere keer sneller. Van een 1.22.2 ging hij, rondje per rondje, naar een 1.19.8. Het eindresultaat was bijna verbluffend: de man die nog geen meter in deze auto gereden had, en in 2017 alleen tien rondjes getest had in een auto uit 2014, versloeg Marcus Ericsson in deze sessie en gaf slechts 0,7 seconde toe op teamgenoot Lance Stroll. "Ik heb mezelf wel verbaasd, ja", glundert hij. "Het moeilijkste was misschien nog wel dat de auto helemaal afgesteld was voor Felipe en hij heeft een heel eigen manier van rijden. Dat moest ik overnemen, er was geen tijd om alles om te gooien. Maar ik voelde me eigenlijk meteen goed in de auto. Tevreden over mijn optreden ben ik absoluut. Onder deze omstandigheden had ik niet meer van mezelf kunnen verwachten."Deel één van zijn missie zit er dus op, zondag volgt deel twee: de race. Het wordt door Di Resta de 59ste Grand Prix uit zijn carrière, maar misschien wel de allerzwaarste. "Fysiek wordt het een enorme uitdaging. Ik ben fit, maar zo'n eerste keer zit je altijd gespannen in de auto. Dat is bij een eerste test van het jaar ook zo. Pas als je ontspant, wordt het fysiek minder zwaar. Ik denk niet dat ik er over 24 uur even fris bij zit als nu", lacht hij."Wat mijn doel voor de race is? Pfoe. Lastig. Eerlijk gezegd: ik heb geen idee wat ik kan verwachten. De finish halen en een redelijk tempo rijden zou mooi zijn. Maar ik weet niet hoe deze auto's aanvoelen met een volle tank, hoe deze banden slijten. Voor hetzelfde geld rook ik binnen twee rondjes mijn banden op, simpelweg omdat ik niet weet hoe ik ermee om moet gaan. We zullen zien." Di Resta krijgt zaterdagavond nog een berg informatie van de engineers en moet dan de race in. "De strategie en de afstelling? Dat laat ik gewoon maar aan het team over, denk ik. Ik draai wel aan het stuur en duw op de pedalen. Voor de rest moet het team maar zorgen."Door: Roland Mather