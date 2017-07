Champagne Carbon nieuwe leverancier van Formule 1

12:41 – Champagne Carbon wordt per direct de nieuwe leverancier van de Formule 1. Vanmiddag (zondag) na de Grand Prix van Hongarije zal de top-drie champagneflessen van het merk leegspuiten op het podium.



"We zijn heel blij om Champagne Carbon als één van onze nieuwe partners te verwelkomen", aldus Sean Bratches, de commerciële man bij de nieuwe F1-eigenaar Liberty Media, op de officiële website van de Formule 1. "Traditie, mystiek, vieringen en smaak zijn gezamenlijke karakteristieken van zowel de F1 als Champagne Carbon."



De coating van de nieuwe champagneflessen is van hetzelfde type koolstofvezel dat wordt gebruikt voor Formule 1-auto's. "Het vertegenwoordigt dus de waanzinnige technologie in onze sport, nog een element dat Champagne Carbon tot het perfecte product voor de coureurs maakt om hun succes te vieren op het podium", besluit Bratches.



De winnaar van de race krijgt een champagnefles met een gouden markering. Voor de nummers twee en drie staan respectievelijk een zilver en brons gemarkeerde fles klaar.