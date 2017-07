Red Bull wil vergeten en vergeven: "Dit was onvermijdelijk"

18:45 – Uitgerekend op het circuit waar Red Bull Racing misschien wel het tempo had om te winnen, al was dat gezien de startposities volgens teambaas Christian Horner niet realistisch, gebeurde voor het team het slechtst denkbare: een crash tussen twee teamgenoten die beide coureurs in één klap kansloos maakte. Daniel Ricciardo was woedend en eiste excuses van Max Verstappen na de onderlinge crash op de Hungaroring. Die kwamen er en zowel Verstappen als Horner wil nu door. "Onze relatie is altijd goed geweest."



Enkele uren voor de race, op zondagochtend, schoven Verstappen en Ricciardo aan bij de teamleiding om het plan voor de GP van Hongarije door te nemen. Opnieuw, zoals bijna iedere race, drukte Horner zijn coureurs op het hart om voorzichtig met elkaar om te springen. "Ik zei: "Geef elkaar de ruimte, alsjeblieft. Dietrich Mateschitz (de eigenaar van Red Bull, red.) is er vanmiddag. Laten we elkaar niet in haren vliegen." Iedereen knikte instemmend. Maar zodra de rode lichten doofden was het vergeten", lacht Horner als een boer met kiespijn.



"Telefoontje of berichtje is niet genoeg"

Onvermijdelijk

Het was Verstappen die in de fout ging: hij wilde zijn positie verdedigen ten opzichte van Ricciardo, die meer snelheid meenam uit de eerste bocht, en verremde zich in bocht twee. Hij knalde tegen de RB13 van zijn teamgenoot, die furieus reageerde. Hij eiste excuses en Verstappen ging na de race inderdaad door het stof. De twee teamgenoten werden door het team bij elkaar in één ruimte gezet. "Dat vond ik belangrijk, je moet elkaar in de ogen kijken", zegt Horner. "Een telefoontje of sms'je is niet genoeg."Verstappen wil niet al te veel over het onderhoud kwijt. "We hebben gesproken, ja. Hoe dat verliep? Daar ga ik verder niet op in." De jonge coureur neemt in gesprek met onder meer GPUpdate.net, zittend op de bovenverdieping van het Energy Station van Red Bull in de paddock van de Hungaroring, het woord 'fout' zelf niet in de mond. Hij ziet het ongeluk als iets dat kan gebeuren als je aan het racen bent. "Je weet dat het hier draait om de eerste ronde. Dat is je positie. Dus je zet alles op alles om naar voren te gaan. Ik zat op de limiet, blokkeerde en dan ben je een passagier. Ik deed het niet expres, dit is niet wat je wil."

Door: Roland Mather







Verstappen kon door na de crash, Ricciardo niet. Toen de Limburger een rondje later langskwam, en Ricciardo langs de baan stond, stak de Australiër zijn middelvinger op. In de diverse tv-interviews was hij vervolgens niet mild voor zijn jonge collega en uit de felheid en venijnigheid van zijn opmerkingen valt af te leiden dat er wellicht meer speelt tussen de twee. Dat ontkent Verstappen. "We hebben er nu over gesproken en dat zal voor de volgende race vast nog wel een keer gebeuren. Maar we hebben altijd een goede relatie gehad." Op de vraag of de twee dit kunnen vergeten, of dat het zal blijven doorsudderen, antwoordt Verstappen hoopvol. "Ik denk wel dat we het kunnen afsluiten. Maar ik houd alles verder intern."Horner zet een streep onder de zaak. "Zoiets gebeurt. Het is de eerste keer in pakweg achttien maanden dat dit voorkomt, terwijl Max en Daniel heel vaak naast elkaar starten of bij elkaar in de buurt rijden. Het was eigenlijk onvermijdelijk dat het ooit zou gebeuren. Maar het belangrijkste is dan hoe de verschillende individuen ermee omgaan. Max was volwassen genoeg om zijn hand op te steken en excuses aan te bieden, Daniel heeft deze geaccepteerd." Ook aan de felle reactie van Ricciardo na het incident tilt de ervaren teambaas, zo beweert hij althans, niet al te zwaar. "Stak hij zijn middelvinger op toen Max het volgende rondje langskwam? Dat heb ik niet gezien. Maar emoties lopen hoog op als iemand uit de wedstrijd getikt wordt, zeker als je in een competitieve positie verkeert. Maar we hebben de briefing gehad en alles onderling besproken. Het is nu afgehandeld."En Dietrich Mateschitz, de grote baas van Red Bull die zondag op bezoek was op de Hungaroring? Wat vond hij ervan dat de stieren elkaar temden? Horner lacht minzaam. "Zoiets hoort bij racen, zei Dietrich."