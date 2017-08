Vettel baalt van opportunisme: "Het is niet eerlijk"

10:03 – Sebastian Vettel vindt het opportunisme in de publieke opinie wat betreft de titelrace in de Formule 1 niet prettig. De Duitser begon het seizoen voortvarend met drie overwinningen en drie tweede plaatsen, maar in de daaropvolgende vier Grands Prix scoorde hij 'slechts' 48 punten. Zijn voorsprong op Lewis Hamilton, de nummer twee in de WK-stand, slonk tot één punt en ineens werd de Brit naar voren geschoven als topfavoriet voor de winst van de wereldtitel.



"Ik vind de kortetermijnvisie van sommige mensen niet prettig. Na een goede wedstrijd is alles geweldig en ben je een held, maar na een slechte race is alles ineens een ramp. Het is niet eerlijk, want men steekt veel tijd in de ontwikkeling van de auto en werkt hier hard voor", aldus Vettel, zondag de winnaar van de Grand Prix van Hongarije. Omdat Hamilton op de Hungaroring niet verder kwam dan de vierde plaats heeft de Ferrari-coureur bij het ingaan van de zomerstop een marge van veertien punten ten opzichte van zijn concurrent van Mercedes.



Vettel gaat met een goed gevoel op vakantie. "In mijn ogen hebben we de beste auto en ook de beste downforce, wat al jaren niet meer het geval is geweest. Uiteindelijk kunnen wij het verschil maken en tot dusver hebben we dat ook gedaan." Dinsdag en woensdag is de Hungaroring open voor de tweede in-season test. "Er wacht ons veel werk", stelt Vettel, die alvast vooruitkijkt naar de Belgische Grand Prix op 27 augustus. "Onze wagen is daar goed geweest en volgens mij hebben we wat verbeteringen in de pijplijn zitten, het zou dus goed moeten zijn."