Renault niet blij, maar heeft wel vertrouwen voor Spa

11:44 – Renault zette voor de Grand Prix van Hongarije in op een dubbele puntenfinish, maar bleef uiteindelijk met lege handen achter. Ondanks een tiende startplaats eindigde Jolyon Palmer als twaalfde, Nico Hülkenberg viel uit. De Duitser had zich als zevende gekwalificeerd, maar werd vijf plaatsen teruggezet op de grid vanwege een versnellingsbakwissel.



"Dit is een teleurstellend resultaat van wat een heel sterk weekend voor ons had kunnen worden", baalt Renault-manager Cyril Abiteboul. Na de start lagen Palmer en Hülkenberg respectievelijk elfde en twaalfde. De Brit werd na de start naar eigen zeggen even opgehouden door de stilvallende Daniel Ricciardo, Hülkenberg had in de eerste bocht een aanvaring met Romain Grosjean.



Hülkenberg zat daarna een aantal ronden klem achter Palmer, maar in de negentiende omloop mocht hij zijn teamgenoot passeren. "Het was duidelijk dat Nico in het begin meer tempo had dan Jolyon en dus wisselden ze van positie", legt Abiteboul uit. "Helaas verloor Nico tijd bij zijn pitstop door een probleem met de wheelgun, wat fataal was voor zijn kansen op punten. Vervolgens kwam zijn race tot een vroegtijdig einde nadat hij door Kevin Magnussen van de baan was gedrukt, wat een aantal problemen aan de auto veroorzaakte."



"Jolyon reed een solide wedstrijd, maar helaas was zijn tempo niet voldoende om punten te pakken. Ondanks de teleurstellende race hebben we duidelijk een stap voorwaarts gezet met de auto, zoals in de kwalificatie en in schone lucht is gebleken. We staan te popelen om hier op Spa resultaat uit te halen", besluit Abiteboul.



De grote vraag is of Palmer op Spa, de eerste Grand Prix na de zomerstop, nog in de Renault RS17 mag plaatsnemen. De GP2-kampioen van 2014 is na elf races nog puntloos, waar Hülkenberg al 26 punten verzamelde. Ook staat het in het kwalificatieduel 11-0 in het nadeel van Palmer. Desondanks verwacht de Brit te mogen racen in België, ook al neemt Robert Kubica deze week een dag van de in-season test in Hongarije voor zijn rekening bij Renault. "Ik kijk nu uit naar de zomerstop om me te resetten voor België", aldus Palmer.