Overzicht: line-up voor eerste testdag in Hongarije

7:00 – De teams zijn nog even op de Hungaroring gebleven voor de tweede en laatste in-season test van het jaar. Veel ogen zullen gericht zijn op Robert Kubica, maar voor we hem in actie gaan zien in de Renault R.S. 17 moeten we nog een dag geduld hebben. Max Verstappen komt vandaag (dinsdag) wel de baan op. Met wie moet de coureur van Red Bull Racing het circuit delen?



Mercedes: George Russell

Ferrari: Charles Leclerc

Red Bull: Max Verstappen

Force India: Nikita Mazepin en Lucas Auer (beide halve dag)

Williams: Lance Stroll

Toro Rosso: Sean Gelael

Haas: Santino Ferrucci

Renault: Nicholas Latifi

McLaren: Stoffel Vandoorne

Sauber: Gustav Malja



GPUpdate.net houdt gedurende de dag een livereport bij van de testwerkzaamheden in Hongarije.