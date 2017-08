Verstappen verliest drie uur door motorprobleem

13:21 – Max Verstappen is in de ochtendsessie van de eerste testdag in Hongarije niet verder gekomen dan elf ronden. De 19-jarige Nederlander stond ongeveer drie uur in de pitbox omdat er een probleem was met de power unit achterin zijn Red Bull RB13. Stoffel Vandoorne reed de snelste tijd voor de lunch.



Verstappen kwam vroeg in de sessie de baan op voor een installatieronde, maar stond vervolgens uren in de pitbox omdat aan zijn wagen gesleuteld moest worden. Met nog drie kwartier te gaan kon de Limburger eindelijk naar buiten. Hij reed elf ronden, met een 1.22.054 als beste tijd. Dat leverde hem P9 op in de tijdenlijst.



Na vier uur testen wordt het klassement aangevoerd door Stoffel Vandoorne. De Belg ging op supersofts naar een 1.18.370. Daarmee was hij 0,093 seconde sneller dan nummer twee Charles Leclerc. De Monegask, Ferrari-talent en koploper in de Formule 2, klokte zijn persoonlijk snelste tijd eveneens op het rood gemarkeerde rubber.



Vandoorne zorgde vlak voor de lunch wel voor een code rood. De McLaren van de 25-jarige Belg viel stil in de tweede sector. Met nog vijf minuten te gaan kon de ochtendsessie hervat worden, waarbij onder meer Verstappen en Sean Gelael nog het asfalt opzochten. Laatstgenoemde stond daarvoor bijna 2,5 uur aan de kant, nadat hij in zijn Toro Rosso was stilgevallen en daarmee eveneens een rode vlag veroorzaakte.



Met 71 ronden, één omloop meer dan een Grand Prix-afstand op de Hungaroring, was Valtteri Bottas de meest productieve coureur in de ochtend. De Fin verricht testwerk voor Pirelli met het oog op de banden voor 2018. Dat betekent dat Bottas geen data mag verzamelen voor Mercedes. Die eer is voor George Russell.



De stand na vier uur testen in Hongarije

1. Stoffel Vandoorne - 1.18.370, 35 ronden2. Charles Leclerc - 1.18.463, 49 ronden3. Valtteri Bottas – 1.19.423, 71 ronden4. Lance Stroll - 1.19.866, 65 ronden5. Nikita Mazepin - 1.19.910, 52 ronden6. George Russell - 1.20.193, 54 ronden7. Nicholas Latifi - 1.20.302, 40 ronden8. Santino Ferrucci - 1.21.654, 55 ronden9. Max Verstappen - 1.22.054, 11 ronden10. Sean Gelael - 1.22.693, 23 ronden11. Gustav Malja - 1.22.969, 45 rondenVan 14.00 tot 18.00 uur wordt er verder getest in Hongarije. Alle actie is te volgen via onze liveticker