Glas half vol voor Verstappen en Red Bull na testdag

20:57 – Een probleem met de motor hield Max Verstappen uren aan de kant, maar toch zijn de Nederlander en Red Bull Racing niet ontevreden over de testdag op de Hungaroring. In de middag kon Verstappen belangrijk werk verrichten en in totaal kwam hij tot 58 rondjes, waardoor de dag toch nog positief eindigde.



"Ondanks de valse start hebben we aardig wat onderdelen op de auto kunnen uitproberen, dat is positief", zegt Verstappen over zijn werkdag. "Het is altijd goed om te begrijpen waar we staan, wat we kunnen toevoegen aan de auto en wat we daarmee kunnen voor de komende races. Los van het probleem in de ochtend, hebben we wat updates geprobeerd en alles werkte prima. Dat geeft ons wat nieuwe richtingen voor de toekomst."



Namens het team reageert Jeff Calam, als Senior Projects Engineer aan Red Bull verbonden, ook positief: "Het was geen perfecte dag voor ons, door een probleem met de MGU-K bleven we in de ochtend lang binnen. Toch slaagden we er nog in om wat rondjes te rijden voor de lunch, we richtten ons daarbij vooral op 'aero mapping'. Na de middagpauze zetten we aero rakes op de auto om wat dingen af te stemmen en de rest van de middag hebben we ons gericht op werk aan het chassis, we hebben gekeken naar verbeteringen voor de toekomst. En hoewel het dus geen ideale dag was, hebben we de belangrijkste dingen allemaal kunnen afwerken."



De Fransman Pierre Gasly neemt woensdag de tweede en laatste testdag voor zijn rekening bij Red Bull.