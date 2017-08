Kubica maakt indruk tijdens testdag in Hongarije

18:00 – Zou het dan echt gaan gebeuren, een terugkeer van Robert Kubica in de Formule 1? Een testdag op de Hungaroring moest woensdag duidelijkheid scheppen over de snelheid en fysieke gesteldheid van de Pool, wiens laatste Grand Prix dateert van eind 2010. Deze dag verliep, ogenschijnlijk, op alle fronten goed.



Kubica ging woensdag maar liefst 142 keer rond over de Hungaroring, het circuit waar afgelopen weekend de Grand Prix van Hongarije verreden werd. Deze hoeveelheid rondjes komt overeen met twee volledige race-afstanden. Twee race-afstanden rijden onder deze omstandigheden en op deze baan, het was in de middag tegen de veertig graden op de bochtige Hungaroring, toont aan dat Kubica fysiek in orde is. Ook de snelheid lijkt wel snor te zitten: op ultrasofts kwam de Pool tot een snelste rondetijd van 1.18.572. Daarmee sloot hij de dag af op de vierde plaats en was hij bovendien sneller dan Jolyon Palmer, één van de vaste racecoureurs van Renault, in Q1 van de kwalificatie, afgelopen zaterdag. Kubica reed weliswaar op ultrasofts en dat compound werd afgelopen weekend niet gebruikt, maar ook op supersofts klokte de Pool eerder op de dag competitieve tijden.



De vraag lijkt nu hoe het verdergaat. Tot deze test leek een comeback van Kubica in de Formule 1 een droom, te mooi om waar te zijn. Als de Pool fysiek gezien geen terugslag krijgt na deze inspanning en de data van Renault even positief is als de tijdenlijst doet vermoeden, ligt voor de hand dat deze test niet het eindstation was.



Hoewel verreweg de meeste aandacht uitging naar Kubica, en honderden Poolse fans op de hoofdtribune voor een prachtige sfeer zorgden, wist ook een andere coureur de show te stelen: Lando Norris. De pas 17-jarige Brit mocht voor het eerst in zijn carrière een Formule 1-auto besturen en liet zien waarom hij vorig jaar de Formule Renault Eurocup 2.0 domineerde en dit jaar furore maakt in de Europese Formule 3: hij was razendsnel. In de McLaren kwam Norris op ultrasofts tot 1.17.385, waarmee hij onder meer sneller was dan Stoffel Vandoorne een dag eerder. Norris eindigde de dag op de tweede plaats, alleen Sebastian Vettel klokte een snellere tijd. De Duitser, de leider in het wereldkampioenschap, kwam in de ochtenduren op supersofts tot 1.17.124.



Naast Norris werkten ook Luca Ghiotto en Nobuharu Matsushita de eerste Formule 1-test uit hun carrière af. Ghiotto had zijn handen vol; met 161 afgelegde rondjes was de Italiaan de meest productieve coureur van de dag. Matsushita ging 121 keer rond in de Sauber en eindigde met een 1.21.998 onderaan de tijdenlijst.



In de Formule 1 breekt nu een zomerstop aan. Eind augustus is de volgende race, in Spa-Francorchamps.