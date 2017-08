Hülkenberg ziet 'semi-thuisrace' in Nederland wel zitten

11:13 – Als het aan Nico Hülkenberg ligt, staat de Grand Prix van Nederland in de toekomst weer op de kalender. De 29-jarige Duitser, die dit weekend op de Drentse heide vertoeft en aldaar zondag (vandaag) op het TT Circuit in Assen zijn kunsten vertoont in een oude Renault E20, liet weten uit te zien naar wat voor hem een 'semi-thuisrace' zou zijn.



Jarenlang kartte Hülkenberg, geboren in het aan Gelderland grenzende Emmerik, in Nederland. Zodoende kan de Renault-coureur ook nog een aardig woordje Nederlands, iets wat hij tijdens de Gamma Racing Days tegenover onder anderen GPUpdate.net tentoonstelt. "Ja, het wil me wel lukken", grijnst Hülkenberg als hem gevraagd wordt of het perspraatje in het Media Centre van het TT Circuit in de moedertaal van de aanwezige journalisten mag.



"Ik ben hier al lang niet meer geweest", blikt de Duitser die sinds 2010 actief is in de Formule 1 terug. "Ik denk dat mijn laatste optreden hier tien of elf jaar geleden moet zijn geweest, destijds nog in de Duitse Formule 3. Ik herkende de baan nog wel een beetje: het is snel en leuk om op te rijden. Natuurlijk is het ditmaal wel iets anders: nu ben ik hier voor de lol."



De zomerpauze is natuurlijk het ideale moment om de balans van de eerste seizoenshelft op te maken en volgens Hülkenberg zit er een stijgende lijn in zijn prestaties. "We hopen natuurlijk om met de top vijf mee te kunnen strijden, maar dat wordt lastig. Als we heel eerlijk zijn weten we sowieso dat we Force India niet meer zullen passeren op de ranglijst bij de constructeurs, die staan daarvoor te ver weg. We hebben zeker een paar goede stappen gezet met de R.S. 17: ik denk dat we in de tweede seizoenshelft een paar mooie resultaten kunnen scoren. Met de ontwikkeling zit het in ieder geval wel snor."



Waar het Circuit Zandvoort met alle liefde de Formule 1 weer in haar armen zou ontvangen, heeft ook het TT Circuit meermaals aangegeven open te staan voor een toekomst met de koningsklasse van de autosport op bezoek. Hülkenberg is in ieder geval te spreken over het circuit in Drenthe: "De hele infrastructuur ziet er in principe niet slecht uit. Hier en daar zal er wel een beetje gemoderniseerd moeten worden, maar het organiseren van een Grand Prix moet mogelijk zijn. Maar goed: ik kom graag sowieso naar Nederland voor een Formule 1-race."