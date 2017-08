Sainz: "Mijn sterkste seizoen tot dusver in de F1"

9:00 – Carlos Sainz is enthousiast over zijn eerste helft van het seizoen. De Toro Rosso-coureur scoorde in de eerste elf races van het jaar 35 punten, waarmee hij op de negende plaats in het klassement staat. Sainz pakte in zijn debuutjaar 2015 achttien punten, vorig seizoen reed hij er 46 bij elkaar.



"Dit is mijn sterkste seizoen tot dusver in de Formule 1", zegt Sainz tevreden tegenover onder meer GPUpdate.net. "Daar ben ik uiteraard heel blij mee. Het is niet gemakkelijk in het middenveld, maar ik sta toch negende achter de beide rijders van Force India, die ontzettend sterk zijn. Dus ik mag absoluut niet klagen."



"Botsing met Daniil is vergeten"

"Nog kleine marge met auto"

Als Sainz de finish haalt, pakt hij punten: de Spanjaard eindigde in 2017 zeven keer in de top-tien, tegenover vier DNF's. Eén van die uitvalbeurten was op Silverstone, na een botsing met teamgenoot Daniil Kvyat in de eerste ronde. Na de aanvaring met zijn Russische collega reageerde Sainz nog cynisch via de teamradio ("Jullie kunnen tegen Daniil zeggen dat hij het goed heeft gedaan."), maar de vrede tussen de twee ploegmaten werd al snel getekend."Het is vergeten en ligt achter ons. Ik ken Daniil al jaren, we racen al jaren samen", legt Sainz uit. "Wat er op Silverstone is gebeurd, is niet ideaal. Het kan echter een keer gebeuren dat je botst met je teamgenoot. Maar na de botsing was het voor mij kraakhelder dat ik de pagina moest omslaan. Ik had niemand nodig om de lucht te klaren."

"Zomerstop hoeft niet voor mij"

Vorig jaar scoorde Sainz dertig punten in de eerste seizoenshelft. In de regenrace in Brazilië werd de Formule Renault 3.5-kampioen van 2014 nog wel zesde, wat hem drie weken eerder in de Verenigde Staten ook al was gelukt. Verdere puntenfinishes van Sainz na de zomervakantie bleven echter uit. Dat was hoofdzakelijk het gevolg van het feit dat Toro Rosso destijds met één jaar oude Ferrari-motoren reed, die niet meer werden doorontwikkeld.Dat probleem heeft Toro Rosso dit jaar niet, omdat het over de meest actuele Renault-motorspecificatie beschikt. "Maar er zullen dit seizoen niet meer veel verbeteringen aan de power unit worden doorgevoerd", nuanceert Sainz. "Aan de andere kant weten we dat we nog een kleine marge hebben met de STR12. Het team werkt hard voor de tweede helft van het seizoen. Ik wil er vertrouwen in houden dat we vaker in Q3 zullen komen, al wordt dat wel moeilijk met de krappe verschillen in het middenveld."

De eerstvolgende Grand Prix is pas op 27 augustus, als de Formule 1 het legendarische circuit van Spa-Francorchamps aandoet. De zomerstop had voor Sainz niet zo nodig gehoeven. "Ik hou van Formule 1 en racen, dus een zomerstop heb ik niet echt nodig. Ik geniet natuurlijk wel van mijn tijd met familie en vrienden, maar verder is het niet iets waar ik naar uitkijk. Voor de monteurs en engineers is het wel goed. Zij brengen veel tijd door in de garage en slapen wellicht niet zoveel als ik." Rond de Grand Prix van Oostenrijk was er veel te doen rond Sainz. De Madrileen sloot op een persconferentie op de donderdag van het raceweekend op de Red Bull Ring een vierde jaar bij Toro Rosso min of meer uit. Die woorden vielen helemaal verkeerd bij de leiding van Red Bull, die liet weten dat Sainz in de winter helemaal nergens naartoe gaat. Heeft Sainz na die rel niet toch baat bij wat rust? "Ik snap je punt. Het was best hectisch, maar ik heb geen stress of druk of iets dergelijks gevoeld."