Halfjaarrapport: Force India blijft uitblinken op P4

Elf van de twintig Grands Prix die dit jaar op de kalender staan zijn verreden: inmiddels zitten we in de zomerstop, waarin vier weken lang geen racende actie zal zijn. Genoeg tijd dus om de prestaties van de teams onder de loep te nemen: in deel vier kijkt GPUpdate.net terug op het eerste halfjaar van Force India, de Brits-Indiase stal die nog altijd een bijzonder hoog niveau vast weet te houden.



Force India

Positie in het constructeurskampioenschap: vierde

Aantal WK-punten: 101

Beste prestatie: vierde (eenmaal)

Beste startplaats: zesde (eenmaal)





Waar houdt het sprookje van Force India op? Al jaren is de stal van Vijay Mallya, die nog altijd klemzit in het Verenigd Koninkrijk aangezien hij financieel gekonkel heeft met de overheid van thuisland India, sterker dan het budget doet vermoeden. Met Nico Hülkenberg en Sergio Pérez had men drie seizoenen lang de beschikking over één van de sterkere bezettingen van de F1-grid en van de jonge Esteban Ocon moet met recht gezegd worden dat hij de erfenis van Hülkenberg met gemak heeft overgenomen. Pérez en Ocon zijn op de baan zeker geen vrienden – het tweetal kwam elkaar meermaals tegen tijdens een race en in Azerbeidzjan betekende dat zelfs het einde van de kansen van de Mexicaan, maar afgezien van de interne strijd doet Force India het ook in 2017 zeer behoorlijk. De strijd om de vierde plaats lijkt halverwege het seizoen eigenlijk al beslecht: Williams staat zestig (!) punten achter. Het enige dat nog ontbreekt op de erelijst van deze jaargang is een podiumplaats, die zeker in Montréal en wellicht ook in Baku tot de mogelijkheden behoorde. Aangezien Force India het met enkele honderden miljoenen minder moet stellen dan de topteams mag de roze brigade met recht een zeer goed op haar rapport ontvangen - een uitstekend was mogelijk geweest als het team had ingegrepen toen haar rijders met elkaar in de slag raakten.Rapportcijfer Force India: 9Positie in het wereldkampioenschap: zevendeAantal WK-punten: 56Beste resultaat: vierde (eenmaal)Beste startplaats: zesde (eenmaal)

Pérez is nog altijd de teamleider van Force India, een positie die hij zich na de zomer van 2015 heeft weten te verschaffen. De Mexicaan voelt echter wel de hete adem van zijn nieuwe collega, Ocon, in de nek. Waar Hülkenberg en Pérez als twee vrienden door één deur konden, lijkt de 27-jarige iets meer onder de indruk van zijn hooggeprezen Franse stalmaat. Pérez moet uitkijken dat zijn prestaties er niet onder gaan lijden: als de Mexicaan zijn vizier op scherp heeft staan is hij de eerste in lijn als het gaat om het oprapen van de door de topteams neerlegde kruimels, de aanwezigheid van Ocon heeft hem echter enigszins onrustig gemaakt. Dat het team je vraagt om je teamgenoot een kans te geven (Canada) is natuurlijk nooit leuk, maar om er een onzinverhaal aan vast te knopen dat jij dacht een betere kans te hebben gewoonweg ongeloofwaardig. De tijd begint te dringen voor Pérez en dat lijkt hij zelf maar al te goed door te hebben. De Mexicaan moet proberen zijn geduld te bewaren, dan blijven de resultaten wel komen en dan is de kans op een overstap naar een topteam weer een stukje groter.Rapportcijfer Sergio Pérez: 7,5Positie in het wereldkampioenschap: achtsteAantal WK-punten: 45Beste raceresultaat: vijfde (éénmaal)Beste startplaats: zevende (éénmaal)

Rapportcijfer Esteban Ocon: 7,5



Wie is de grootste verrassing van de eerste seizoenshelft? Menigeen had niet verwacht dat Valtteri Bottas zo makkelijk in het spoor van Lewis Hamilton kon blijven en ook het tempo van de Ferrari is bewonderenswaardig, maar de grootste credit mag op naam van Esteban Ocon worden geplaatst. De 20-jarige Fransman rijdt nog maar een jaartje in de Formule 1 en heeft zich, na de overstap van het inmiddels ter ziele gegane Manor naar Force India te hebben gemaakt, opgewerkt naar een vast lid van de top tien. In tien van de elf Grands Prix kwam hij in een puntenpositie over de finish en de achterstand op teammaat Pérez is te overzien. Ondanks dat Ocon in het kwalificatieduel nog wel flink het onderspit moet delven (9-2) is hij puntentechnisch binnen het schot van zijn collega gebleven. Al met al is het erg knap dat Ocon zich zo razendsnel heeft weten te settelen in de top van de koningsklasse en de voormalig F3-rivaal van Max Verstappen lijkt een toekomstig kampioenschapskandidaat.