In het kort: belangrijkste nieuws van de afgelopen week

12 augustus 2017 – Voor iedereen die niet iedere dag in staat is om het racenieuws te checken, of gewoon graag op zijn gemakje in het weekend nog eens alles naleest, komt GPUpdate.net na iedere week met een korte round-up. Wat is er gebeurd in de wereld van de auto- en motorsport en welke artikelen had je deze week niet mogen missen? Een overzicht van het nieuws van 5 tot en met 11 augustus.



Het belangrijkste nieuws

De zomerstop in de Formule 1 is duidelijk merkbaar: qua nieuws uit de hoogste autosportklasse bleef het stil. In de MotoGP kwam de zomerbreak juist ten einde. 's Werelds snelste coureurs op twee wielen hervatten het seizoen afgelopen weekend, na vijf weken, met de Grand Prix van Tsjechië. In de Moto3 ging Bo Bendsneyder meermaals aan kop, maar naarmate de baan droger werd, viel hij terug in de rangschikking. De 18-jarige Rotterdammer werd vierde en daar was hij, ondanks het positieve weekeinde, best zuur van.

Achtergronden

Ook de wedstrijd in de MotoGP begon op een natte baan. Marc Márquez maakte een foute bandenkeuze en besloot daarom, toen hij zag dat het asfalt droger werd, aan te vallen: de Spanjaard kwam al in de derde ronde, eerder dan al zijn concurrenten, naar de pits om zijn regenbanden in te ruilen voor slicks. Toen iedereen had gewisseld, bleek Márquez dik twintig seconden voorsprong te hebben. De Repsol Honda-man boekte vervolgens een afgetekende overwinning , waarmee hij zijn koppositie in de WK-stand verstevigde.Ook wat betreft de rijdersmarkt was er nieuws vanuit de MotoGP: Jack Miller neemt komende winter afscheid van Honda, dat hem bij Marc VDS had gestald. De Australiër, vorig jaar de winnaar van de TT van Assen, heeft een contract getekend bij Ducati om bij Pramac teamgenoot te worden van Danilo Petrucci. Dit gaat ten koste van Scott Redding, die naar verluidt op weg is naar Aprilia. De Italiaanse formatie breekt na dit seizoen met debutant Sam Lowes.De zomerbreak is een mooi moment om terug te blikken op het seizoen tot dusver. We delen deze periode rapportcijfers uit. Mercedes Red Bull en Force India waren deze week aan de beurt, de resterende zes teams volgen in de komende anderhalve week. Ook blikten we terug op de eerste helft van de Formule 2-jaargang , die vooralsnog wordt gedomineerd door Ferrari-junior Charles Leclerc.

In onze beoordeling scoorde Red Bull slechts een 6,5, aangezien het de duidelijke nummer drie achter Mercedes en Ferrari is. Christian Horner, de teambaas van de formatie uit Milton Keynes, sprak uitgebreid met ons over de problemen gedurende de eerste helft van het jaar . Daarnaast publiceerden we deze week uitgebreide interviews met Stoffel Vandoorne Frédéric Vasseur en Guenther Steiner Oliver Rowland en Nico Hülkenberg brachten hun eerste weekend van de vakantie door in Assen, waar ze een demonstratie gaven namens Renault op de Gamma Racing Days. Onze fotograaf Jan Holtman maakte van de demo van zowel Rowland als Hülkenberg een reportage. In Assen hadden we het met Hülkenberg en organisator Lee van Dam ook over een mogelijke Grand Prix van Nederland.Tot slot gingen we terug in de tijd. Twintig jaar geleden schitterde Damon Hill in de bloedhitte van Hongarije, dankzij de Bridgestone-banden, in een matige Arrows. Onze tijdmachine bracht ons eveneens naar 2009, naar de pijnlijke comeback van Luca Badoer bij Ferrari.