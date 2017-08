Räikkönen niet tevreden: "Wil altijd vooraan kunnen staan"

15:00 – Waar menigeen Kimi Räikkönen na twee lastige seizoenen sinds het begin van zijn tweede dienstverband bij Ferrari al afschreef, daar laat de 37-jarige Fin bij tijd en wijle sterke resultaten noteren in 2017. De wereldkampioen van 2007 is zeker niet de eerste coureur van de Scuderia, maar op een aantal momenten liet hij zien nog altijd over dat kleine beetje extra te beschikken wat een coureur vooraan de rangorde kan brengen.



Zelf wil hij daar echter niets van weten. In gesprek met onder anderen GPUpdate.net laat het ijskonijn weten te balen van het verloop van de eerste seizoenshelft van dit jaar, al haalt hij bakzeil door een aantal onderwerpen toch te prijzen. "Laat het in ieder geval duidelijk zijn dat ik persoonlijk gezien niet tevreden ben met de eerste helft van dit jaar", klinkt Räikkönen duidelijk.





"Ik wil races winnen en ik wil constant vooraan kunnen staan. Dat is zeker niet het geval geweest in de eerste seizoenshelft", spreekt de Fin, die in Monaco én Hongarije een mogelijke zege door zijn neus geboord zag worden doordat het team de overwinning liever bij Sebastian Vettel zag belanden. De Duitser is immers in een strijd om de wereldtitel verwikkeld, waar van Räikkönen inmiddels met zekerheid gezegd kan worden dat hij - mits er iets met Vettel gebeurd - niet hoeft te denken aan een individueel kampioenschap."Qua snelheid zit het wel snor", weet Räikkönen, "daar maak ik mij geen zorgen over. Het gaat erom dat je de juiste zaken op de juiste plekken krijgt", beweert hij cryptisch. De Fin scoorde in Monaco zijn eerste poleposition in bijna negen jaar tijd en kan zich bovendien vaker meten met Lewis Hamilton, Valtteri Bottas en teammaat Vettel - daar waar hij drie jaar geleden meermaals moeite had om zich te plaatsen voor het laatste kwalificatiesegment.Over de hoogte- en dieptepunten van dit jaar is Räikkönen, typerend, kort. "Het is duidelijk dat als je niet finisht, dat dat je dieptepunten van het seizoen zijn. Echter: dat hoort erbij en dat gebeurt nu eenmaal soms. Mijn hoogtepunt zal Silverstone zijn, waar ik mij goed voelde en ik het naar mijn zin had. Er zijn altijd goede momenten in een weekend en er kunnen altijd mindere zijn.""Het gaat erom dat je de slechte momenten zo kort mogelijk houdt en de goede juist maximaliseert", legt de Ferrari-coureur uit. "Het is erg eenvoudig om droog naar een resultaat te kijken en te zeggen 'dit was goed en dit was slecht'."