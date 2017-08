Massa somber over toekomst van DTM en LMP1

10:50 – Felipe Massa denkt dat de Formule E een mooie toekomst tegemoet gaat. In de nabije toekomst gaan BMW, Audi, Porsche en Mercedes zich met een eigen formatie in de elektrische raceklasse voegen. Renault en Jaguar zijn al als fabrieksteam actief in de Formule E. Voor het DTM en de LMP1 ziet Massa het daarentegen somber in.



Om in de Formule E te kunnen stappen, trekken Mercedes en Porsche zich terug uit respectievelijk het DTM en de LMP1. Volgens Massa wordt dat de doodsteek voor beide kampioenschappen "Ik denk dat het nu klaar is met het DTM, ik zie dat kampioenschap niet voor me met twee fabrikanten", vertelt de Williams-coureur tegen onder meer GPUpdate.net, refererend aan het feit dat alleen BMW en Audi overblijven in het DTM.



Audi verliet de LMP1 eind vorig jaar al om de focus meer op de Formule E te kunnen leggen. Als aan het einde van dit seizoen ook Porsche vertrekt uit de langeafstandsracerij, dan blijft Toyota als enige fabrikant over. "Ik heb vorig jaar al gezegd dat de toekomst van de LMP1 er heel slecht uitziet, misschien komt daar ook wel snel een einde aan. Dat is althans mijn idee", vervolgt Massa.



In de ogen van de 36-jarige Braziliaan zijn de Formule 1 en de Formule E de raceklassen voor de toekomst. "De Formule 1 is groeiende, zeker met de nieuwe ideeën voor de motoren. Ik denk dat de F1 zal blijven groeien en weer zal worden wat het ooit was", stelt hij, "Daarnaast zie ik een belangrijke rol voor de Formule E, met zoveel fabrikanten. En wellicht komen er in de toekomst nog meer bij."