Grosjean: "Qua verwachtingen liggen we op schema"

Haas F1 ligt op schema, zo stelt Romain Grosjean. De Amerikaanse equipe is bezig aan haar tweede seizoen in de Formule 1 en bezet in de zomerstop de zevende plaats bij de constructeurs met 29 punten. Dat zijn er evenveel als Haas in 2016 in haar volledige debuutjaar scoorde. Grosjean is dus tevreden.



"Mijn gevoel over de eerste helft van het seizoen is best goed", reageert Grosjean tegenover onder meer GPUpdate.net. "Na vorig jaar hebben we veel bereikt. We hebben dezelfde hoeveelheid punten en zonder de uitvalbeurt in Melbourne hadden we nog zes of acht punten meer gehad." De Fransman kwalificeerde zich in Australië als zesde, maar moest in de race de strijd staken met een waterlek.

"Het team is groeiende"

Weer vrede met Toto Wolff

Grosjean pakte in de eerste elf wedstrijden van 2017 achttien punten, teamgenoot Kevin Magnussen verzamelde er elf. De Deen kwam eind vorig jaar als opvolger van Esteban Gutiérrez, die afgelopen seizoen puntloos bleef, binnen bij Haas. "Het team is groeiende. Iedereen had verwacht dat we in ons tweede jaar zouden zakken, maar we zijn juist geklommen. Daar ben ik heel blij mee", aldus Grosjean. Haas eindigde in 2016 als achtste bij de constructeurs en staat nu zevende."Wat betreft het voldoen aan de verwachtingen liggen we op schema. We vechten in het middenveld. Soms liggen we voor, soms iets achter", weet Grosjean. "Over het algemeen is er nog veel binnen het team dat we kunnen verbeteren. Dat is goed om te weten. We hebben nog niet honderd procent van onze potentie benut." Hij noemt ook wat er beter kan. "Als we de banden aan het werk krijgen, dan voelt de auto goed en zijn we snel. Als dat niet zo is, hebben we het moeilijk."

In de laatste twee races voor de vakantie haalde Grosjean geen punten. In Hongarije viel de Fransman uit nadat een wiel niet goed was vastgezet tijdens een pitstop, twee weken eerder eindigde hij in Groot-Brittannië als dertiende. Grosjean mocht nochtans als tiende starten op Silverstone, al had hij naar eigen zeggen nog verder naar voren moeten staan op de grid. De GP2-kampioen van 2011 werd in Q3 echter opgehouden voor Lewis Hamilton, wat hem 0,4 seconde zou hebben gekost.Hamilton, die de pole veroverde op Silverstone, kreeg geen straf voor het voorval. Dit tot verbazing van Grosjean, die stelde dat er met twee maten wordt gemeten. Die uitspraak viel verkeerd bij Toto Wolff, de autosportbaas van Mercedes. De Oostenrijker stelde dat Grosjean blij moet zijn dat hij überhaupt nog in de Formule 1 rijdt, omdat hij in het begin van zijn carrière meermaals crashes veroorzaakte.De onenigheid met Wolff is inmiddels opgelost, laat Grosjean weten. "We hebben gebeld en een goed gesprek gehad, waarin we op de situatie zijn ingegaan. Ik denk dat Toto een deel van mijn woorden anders heeft geïnterpreteerd dan hoe ze bedoeld waren, want ik heb niets tegen Mercedes of Lewis. Het kostte mij echter wel twee plekken en P8 of P10 maakt een groot verschil. Ik zag zijn reactie, waarmee ik niet blij was. Daarom heb ik hem gebeld, waarna hij mij terugbelde. In het heetst van de strijd worden soms dingen gezegd, maar het is in orde nu. Het goede nieuws is dat ik zijn nummer heb", grapt Grosjean tot slot.