Halfjaarrapport: Renault, mogelijkheden zijn aanwezig

Elf van de twintig Grands Prix die dit jaar op de kalender staan zijn verreden: inmiddels zitten we in de zomerstop, waarin vier weken lang geen racende actie zal zijn. Genoeg tijd dus om de prestaties van de teams onder de loep te nemen: in deel acht kijkt GPUpdate.net terug op het eerste halfjaar van Renault, dat ondanks goede stappen voorwaarts nog altijd op P8 staat.



Renault

Positie in constructeurskampioenschap: achtste

Aantal WK-punten: 26

Beste resultaat: zesde (tweemaal)

Beste startplaats: vijfde (éénmaal)





Na een overgangsjaar wil Renault in 2017 beginnen met oogsten. Men weet dat overwinningen nog niet binnen de mogelijkheden liggen, maar goede puntenscores zouden aan het eind van het jaar toch minstens een vijfde plek in het constructeurskampioenschap op moeten leveren. Momenteel is de harde waarheid dat het team echter nog vaststaat op de achtste plaats, zelfs drie puntjes achter de formatie van Gene Haas. Natuurlijk zal Renault nog wel stijgen: Nico Hülkenberg doet het gewoon hartstikke goed en er valt een opwaartse lijn te ontwaren. Echter: met Jolyon Palmer heeft men een van de, zoniet dé meest onder vuur liggende coureur van de paddock in haar gelederen. De Brit legt het keihard af ten opzichte van Hülkenberg en verbetering lijkt een utopie. Wil de Franse brigade verder groeien, dan zal het echt moeten ingrijpen op rijdersvlak. Is ene Robert Kubica niet beschikbaar?Rapportcijfer Renault: 6,5Positie in het wereldkampioenschap: tiendeAantal WK-punten: 26Beste resultaat: zesde (tweemaal)Beste startplaats: vijfde (éénmaal)

Na jarenlang een duo te hebben gevormd met Sergio Pérez bij Force India, was Hülkenberg klaar voor een nieuwe uitdaging. De Duitser trok naar Renault, het team dat vorig jaar in de hoek zat waar de klappen vielen. Een nieuwe aerodynamische formule zou het fabrieksteam vooruit moeten helpen – immers, er kon eindelijk afstand worden gedaan van het hok waarvan de basisbeginselen in 2014 lagen. De R.S. 17 is een prima wagen die bij tijd en wijle een gooi naar een topzesklassering kan doen, iets wat Hülkenberg optimaal maximaliseert. Twee zesde, twee achtste en een negende plaats doen het totaal van de Duitser op 26 punten belanden, waarmee hij nog voor beide Williams-coureurs in het kampioenschap staat. Hülkenberg loert al sinds mensenheugenis op een podiumplek en als Renault zich door blijft ontwikkelen, zou het in de nabije toekomst maar zo eens een keer kunnen gaan gebeuren. Dat mag ook wel, want de Hulk viert aanstaande zaterdag immers al zijn 30ste verjaardag.Rapportcijfer Nico Hülkenberg: 8Positie in het wereldkampioenschap: negentiendeAantal WK-punten: nulBeste resultaat: elfde (driemaal)Beste startplaats: tiende (tweemaal)

Wat valt er nog te schrijven over Jolyon Palmer? Ja, de jongeman heeft het ontzettend lastig en er zijn factoren geweest die hem niet bepaald in de juiste richting hebben geduwd – denk aan het falen van zijn wagen vlak voor de start van de Britse Grand Prix. Feit is echter wel dat Palmer het bijzonder slecht doet, in vergelijk met teamgenoot Hülkenberg. Op zaterdag wordt de GP2-kampioen van 2014 om zijn oren gereden door de man die vijf jaar daarvoor de kroon in de laatste opstapklasse naar de F1 greep, op zondag is het constant niets. Drie elfde plaatsen zijn natuurlijk erg zuur, maar zelfs als het drie tiende of drie negende plaatsen waren geweest, had de teller van Palmer alsnog op slechts drie of zes punten gestaan. Palmer heeft overeenkomsten met Kvyat: we weten dat het erin zit, maar het komt er gewoonweg niet uit. Een standout performance zou veel goedmaken – vraag dat bijvoorbeeld maar eens aan Lance Stroll.