Alonso houdt opties open: "Maar heb bijzonder goed gevoel"

10:28 – Wat gaat Fernando Alonso in 2018 doen? Het is een vraag die de paddock al maanden bezighoudt. De rampzalige Honda-motor hield de Spanjaard in de eerste seizoenshelft van dit jaar behoorlijk tegen, toch kon de 36-jarige met een positief gevoel op zomervakantie. Op de Hungaroring werd er namelijk een fantastische (naar de mogelijkheden gezien) zesde plaats gescoord. Duidelijkheid over zijn toekomst heeft Alonso, in de derde week van de zomerstop, echter nog niet.



"Ik sta heel erg open voor de toekomst, ik heb nog geen besluit genomen", laat Alonso weten aan het Amerikaanse CNN. "Ik ben in gesprek met McLaren - natuurlijk, want dat is het team waarvoor ik nu rijd. Ik denk dat we nog ongedane zaken met elkaar hebben, we willen samen winnen. Waar dat van afhangt? Puur van hoe competitief we gaan zijn. Iedereen heeft zo zijn eigen mening over wat wij kunnen gebruiken, ik heb die ook. Ik ga deze niet met jullie delen, maar de gedachten zijn zeker aanwezig."



"Formule 1 is mijn prioriteit, mijn leven. Ik wil het wereldkampioenschap nog een derde keer kunnen winnen en dat is waar ik op hoop. Als ik geen duidelijk project zie, zal ik naar mogelijkheden buiten de Formule 1 kijken. Dit zal echter niet eerder dan november of december zijn. Ik heb het gevoel dat het allemaal weleens kan gaan lukken, volgend jaar."



Alonso werd wereldkampioen in 2005 en 2006 en scoorde driemaal de titel vicekampioen, te weten in 2010, 2012 en 2013. Sinds zijn overstap naar McLaren (begin 2015) stond de Spanjaard niet meer op het podium, zijn beste resultaat in tweeënhalf jaar tijd was een vijfde stek.