Koningen van sociale media: F1-rijders onder de loep

17:02 – Als bekend persoon heb je anno 2017 natuurlijk te maken met sociale kanalen: menig fan wil precies weten wat zijn of haar idool gedurende een dag uitvreet en hoe is dat beter te volgen dan via social media? De kanonnen van het Formule 1-veld van tegenwoordig hebben natuurlijk bijzonder veel volgers op kanalen als Facebook, Instagram en Twitter. GPUpdate.net ging op onderzoek uit.









Met meer dan vier miljoen likes op Facebook is Lewis Hamilton de onbetwiste koning van het medium: Fernando Alonso volgt op ruime achterstand, de Spanjaard heeft minder dan de helft van het aantal 'vind-ik-leuks' ten opzichte van de Brit. Max Verstappen heeft zich in zijn derde F1-seizoen op een keurige zesde plaats gevestigd, wat zelfs een vijfde is als we Jenson Button (die we mee hebben genomen omdat hij dit jaar immers in een Grand Prix deelnam), weglaten.









Op het vlak van de Formule 1-teams wint Mercedes ook deze slag: de Duitse stal beschikt over meer dan elf miljoen vind ik leuks, wat er ruim drie miljoen meer zijn dan naaste belager Red Bull. Haas valt het minste in de smaak, maar bij de Amerikaanse stal moet natuurlijk worden vermeld dat ze nog maar anderhalf jaar bestaat.









Ook op Twitter is Hamilton de absolute nummer één, ook op dit medium is de voorsprong op de nummer twee bijzonder groot. Button en Alonso kunnen al jaren op een trouwe fanschare rekenen, maar wie in het oog springt is Sergio Pérez. De Mexicaan heeft aanmerkelijk meer volgers op zijn kanaal waarop hij korte berichtjes plaatst.









Het eerste lijstje dat niet aangevoerd wordt door iets of iemand dat/die Mercedes-gerelateerd is, is die van de Twittervolgers bij de teams. De top zit dicht bij elkaar, maar het is Red Bull dat er bovenuit schiet. Mercedes en Ferrari volgen op kleine achterstand, ook McLaren zit relatief in de buurt.









De meest actieve coureur op het vlak van sociale media wint ook de derde beproeving: Hamilton is ook op Instagram véél populairder dan zijn concurrenten. Verstappen neemt een vierde plaats in, achter Alonso en Felipe Massa maar nog net voor Red Bull-collega Daniel Ricciardo. Van alle coureurs die in 2017 actief waren tijdens een Grand Prix is Antonio Giovinazzi de minst gevolgde: de Italiaan heeft 'slechts' een kleine vijftigduizend volgers.









De Instagram-strijd tussen Mercedes en McLaren is bijna een dead heat: de Duitse en de Britse stal ontlopen elkaar vrijwel niets, al gaat Mercedes met een klein verschil aan de leiding. Haas heeft op dit, ietwat jongere medium dan de andere twee, al wel een slag geslagen: het is Force India en Sauber in de afgelopen tijd al voorbijgestoken.