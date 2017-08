Halfjaarrapport: Sauber, rode lantaarndragers van de F1

10:00 – Elf van de twintig Grands Prix die dit jaar op de kalender staan zijn verreden: inmiddels zitten we in de zomerstop, waarin vier weken lang geen racende actie zal zijn. Genoeg tijd dus om de prestaties van de teams onder de loep te nemen: in het laatste deel, deel tien, kijkt GPUpdate.net terug op het eerste halfjaar van Sauber. De Zwitserse stal wist een paar punten te scoren, maar bungelt vooral onderaan.



Sauber

Positie in constructeurskampioenschap: tiende

Aantal WK-punten: vijf

Beste resultaat: achtste (éénmaal)

Beste startplaats: dertiende (éénmaal)





De overname van Sauber door Longbow Finance zou de stal uit Hinwil weer een beetje lucht moeten geven en de nieuwe aerowetten van 2017 konden de formatie weleens naar voren helpen: niets is echter minder waar. Dankzij twee snaarstrakke wedstrijden van Pascal Wehrlein heeft Sauber vijf puntjes achter haar naam staan, maar met name in de laatste races is het armoe troef. Op het personeelsvlak rommelde het: teambazin Monisha Kaltenborn moest het veld ruimen en met Frederic Vasseur werd er iemand aangetrokken die weliswaar veel ervaring heeft in de autosport, maar amper met het dagelijks besturen van een renstal. Bovendien was daar ook nog de soap rondom de samenwerking met Honda, die uiteindelijk niet eens doorging. Sauber is zichzelf al jaren niet of nooit geweest.Rapportcijfer Sauber: 5,5Positie in het wereldkampioenschap: zestiendeAantal WK-punten: vijfBeste resultaat: achtste (éénmaal)Beste startplaats: dertiende (éénmaal)

Hij is officieel een protégé van Mercedes, maar Pascal Wehrlein moet heel rap gaan presteren wil hij nog uitzicht houden op een zitje bij de regerend drievoudig constructeurskampioenen. De 22-jarige Duitser ziet collega Esteban Ocon het bijzonder goed doen in het tweede stoeltje bij Force India en alhoewel Wehrlein zo af en toe een keurig resultaat op de borden weet te zetten, is het probleem van de DTM-kampioen van 2015 vooral dat hij zo vreselijk onvoorspelbaar is. In het ene weekend wast hij teamgenoot Marcus Ericsson lachend de oren, twee weken later kan hij evenzogoed een handvol tienden tekortkomen op zijn Zweedse collega. Wehrlein valt te prijzen om zijn vechtlust: vergeet niet dat de jongeling aan het begin van het jaar een angstaanjagende salto maakte tijdens de Race of Champions, waardoor hij zelfs de eerste twee Grands Prix van het jaar moest missen. Ijzersterk kwam Wehrlein terug in Bahrein, om na Spanje weg te zakken.Rapportcijfer Pascal Wehrlein: 6Positie in het wereldkampioenschap: twintigsteAantal WK-punten: nulBeste resultaat: elfde (tweemaal)Beste startplaats: veertiende (tweemaal)

Al jaren de meest kleurloze coureur van het Formule 1-veld: Marcus Ericsson rijdt zijn rondjes, stapt uit, vliegt naar huis en niemand heeft er iets van gemerkt dat de Zweed aanwezig was op het circuit. Ericsson doet niet bijzonder veel fout, maar heeft ook al twee jaar geen punten meer gescoord. Met drieënhalf seizoen aan ervaring onder de riem zou je mogen aannemen dat broekie Wehrlein wel enigszins af te stoppen is, maar sneller zijn dan zijn Duitse collega lukt de 26-jarige vaker niet dan wel. De Zweedse investeerders van Sauber zullen een vinger in de pap hebben, anders valt het amper te verklaren dat Ericsson nog in de Formule 1 actief is. Nieuwbakken teambaas Vasseur schijnt daar overigens lak aan te hebben: de Fransman liet al weten dat er 'nog geen tweede, maar ook geen eerste coureur' bevestigd is voor 2018. Aan de bak, Marcus!Rapportcijfer Marcus Ericsson: 4,5Positie in het wereldkampioenschap: 21steAantal WK-punten: nulBeste resultaat: twaalfde (éénmaal)Beste startplaats: zestiende (éénmaal)

Rapportcijfer Antonio Giovinazzi: 6



Als vervanger van de geblesseerde Wehrlein, die na de tweede vrije training voor de Grand Prix van Australië zijn raceweekend een halt moest toeroepen, mocht Antonio Giovinazzi zijn opwachting maken. De vicekampioen van het GP2-seizoen 2016 maakte op Albert Park een briljante indruk: bijna versloeg hij teammaat Ericsson, ondanks voor zijn kwalificatie aan slechts één officiële Grand Prix-sessie te hebben deelgenomen. De race in Australië reed Giovinazzi keurig uit op een twaalfde plaats en toen bekend werd dat Wehrlein ook het treffen in China moest missen, gingen de F1-volgers er eens goed voor zitten. Het kon immers geen toeval zijn: de 23-jarige Italiaan heeft een bijzonder goed cv en is bovendien reserverijder van Ferrari – is het een toekomstige wereldster? Nou, daarvoor zal hij zeker nog even moeten rijpen. Waar het optreden in Melbourne zo goed was, sloeg Giovinazzi in Shanghai een modderfiguur door zijn Sauber zowel in de kwalificatie als de race op precies dezelfde plek – het opkomen van het rechte stuk – in de muur te smijten. De Italiaan lijkt zeker een belofte voor de toekomst, maar nadat hij ook in de eerste vrije training voor de Hongaarse GP – waar hij een wagen van Haas aan de tand mocht voelen – een bolide in de muur kwakte, rijst de vraag of de F1 in 2018 wellicht nog iets te vroeg komt voor Giovinazzi. Een zeer goed en een dikke onvoldoende vormen samen een krap zesje.