TV-persoonlijkheid Guy Martin in pitcrew van Williams

17:38 – De pitcrew van Williams heeft komend weekend, in de Grand Prix van België, een opvallend lid. De Engelse tv-persoonlijkheid en motorcoureur Guy Martin, onder meer bekend van de Isle of Man TT, is op Spa-Francorchamps als monteur actief bij de formatie uit Grove.



Martin, in het dagelijks leven vrachtwagenmonteur, heeft nog geen enkele ervaring in de Formule 1. Daarom wordt hij deze week getraind op het hoofdkwartier van Williams. Op Spa-Francorchamps gaat de 35-jarige Engelsman helpen bij de opbouw van de pitbox en de auto's, waarna Williams ook tijdens de vrije trainingen, kwalificatie en race op hem rekent.



"De pitcrew zorgt voor beide Williams-coureurs, Felipe Massa en Lance Stroll, en elke pitstop is cruciaal", meldt Williams in een statement. "Guy gaat werken met het snelste team op dit gebied." Williams heeft de snelste pitstop van het seizoen uitgevoerd: in de Britse Grand Prix wisselde het in 2,02 seconde vier banden. Na de wedstrijd wordt Martin ook ingezet bij het uit elkaar halen van de wagens, de afbouw van de pitbox en het inpakken van de vracht.



De verrichtingen van Martin worden gefilmd voor een item van de Britse zender Channel 4.