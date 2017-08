'K-Mag' mist hype na eigen uitspraken: "Heb geen apps"

15:03 – Het was hét gesprek na afloop van de Grand Prix van Hongarije: nadat Nico Hülkenberg Kevin Magnussen cynisch kwam feliciteren met de titel 'meest onsportieve coureur', liet de 24-jarige Deen onomwonden weten dat de Duitser 'zijn ballen mocht zuigen'. Die uitspraak ging razendsnel de wereld over: vooral op de sociale media was Magnussen een veelbesproken persoon.



"Of ik wat van die aandacht mee heb gekregen? Nee, ik heb geen apps", lacht Magnussen in de paddock van Spa-Francorchamps. "Geen Twitter, geen Instagram en ook geen Facebook." Na het incident hebben Hülkenberg en Magnussen, ondanks dat ze op de donderdag in België binnen een aantal meter van elkaar kwamen, nog geen gesprek gehad - zo weet de Haas-coureur in ieder geval te melden.



Wat racen betreft: Haas kan dit weekend beschikken over de motorupdate die Ferrari meebracht naar Silverstone. Kan de Amerikaanse equipe wellicht een gooi doen naar de vijfde plaats in het constructeurskampioenschap, waarvan ze slechts twaalf punten is verwijderd? "Dat wordt erg lastig", is K-Mag eerlijk. "Het wordt al moeilijk om de zevende plaats vast te houden, aangezien Renault en McLaren (beiden momenteel achter Haas, red.) in de laatste tijd goede stappen hebben gezet. Het doel is om één positie hoger te eindigen dan vorig jaar en dat is dus P7. Alles boven de zevende plaats is een presentje."



In Hongarije moest Magnussen het met bijzonder weinig baantijd doen: vrijdagrijder Antonio Giovinazzi vouwde een VF17 op in de eerste vrije training, waardoor Magnussen in FP2 amper kon rijden. Dat exacte scenario zal hem in ieder geval in België niet overkomen, aangezien Giovinazzi pas in Monza weer in actie komt. "Dit keer kunnen we een goede voorbereiding hebben, dus het is van belang dat dat ook gestalte krijgt. Het is lastig om te zeggen waar we staan, maar we houden onze voeten ferm op de grond."



Magnussen vertrok vorig jaar uit Spa met een behoorlijk stijve nek: de 24-jarige uit Roskilde maakte een zwaar ongeval mee in Eau Rouge, waardoor er zelfs een rode vlag uit moest worden gebracht. Angst om de befaamde bocht weer aan te vallen heeft de Deen niet: "Ik ga vanaf de allereerste ronde in de eerste training weer op de limiet!"