Gridpenalty van 35 plaatsen voor Vandoorne in Spa

15:09 – Het gaat voor Stoffel Vandoorne niet eenvoudig worden om een mooi resultaat te behalen in zijn thuisrace. Voor de Grand Prix van België krijgt de Belg een gridstraf van minimaal 35 plaatsen, zo heeft Honda donderdag bevestigd. Deze straf is een gevolg van het feit dat hij een vernieuwde power unit in zijn auto krijgt.



Vandoorne beschikt op Spa-Francorchamps over de zogenaamde 'spec 3.6' van Honda. Teamgenoot Fernando Alonso krijgt ook een verbeterde power unit, een spec 3.5, maar voor hem leidt dit niet tot een gridstraf. Bij Vandoorne is dat wel het geval, waardoor zijn raceweekend voor eigen publiek begint met een valse start. "Helaas krijgt Stoffel een gridstraf in zijn thuisrace, maar het is belangrijk voor ons om updates te introduceren zodra ze klaar zijn", legt Yusuke Hasegawa van Honda uit. "Het is positief dat we zo snel een volgende stap in de juiste richting kunnen zetten en we zullen gedurende het restant van dit seizoen updates blijven introduceren."



"Het was onvermijdelijk dat we tegen een straf aanliepen", laat Vandoorne weten in de persconferentie in Spa. "Aangezien we in de eerste seizoenshelft zo ontzettend veel hebben moeten wisselen lopen we bij elk nieuw onderdeel tegen een straf aan. Het is jammer dat het hier moet gebeuren, maar aangezien het onvoorspelbare weer in België nog wel eens roet in het eten van de toppers kan gooien weten we maar nooit wat er nog voor ons in het vat zit."



Door de gridstraf staat zo goed als vast dat Vandoorne de race vanaf de laatste startrij begint. De Belg scoorde vier weken geleden, tijdens de laatste race voor de zomerstop, zijn eerste WK-punt van dit seizoen.