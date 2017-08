Mercedes monteert nieuwe motor bij Hamilton en Bottas

12:21 – Lewis Hamilton en Valtteri Bottas hebben op Spa-Francorchamps hun beschikking over een nieuwe motor. Het Mercedes-duo heeft zowel de interne verbrandingsmotor als de turbolader en de MGU-H laten vervangen, waardoor zowel de Brit als de Fin nu vier van desbetreffende onderdelen heeft gebruikt.



Het invoeren van de nieuwe componenten betekent dat zowel Hamilton als Bottas nu één stap verwijderd is van een gridpenalty: coureurs mogen gedurende het seizoen van elk onderdeel vier stuks gebruiken, bij een vijfde volgt een straf. Voor de acht races die volgen na de krachtmeting in België zal het tweetal van Mercedes dus gebruik moeten maken van de onderdelen die men tot nu toe geïntroduceerd heeft.



Ferrari, de grote rivaal van Mercedes, zit in eenzelfde schuitje: Sebastian Vettel en Kimi Räikkönen lopen tegen een gridstraf aan als ze dit jaar nog eens een nieuwe turbolader laten plaatsen.