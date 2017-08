Onderzoek naar Stroll wegens foutief bandengebruik

15:22 – Er hangt een mogelijk straf boven het hoofd van Lance Stroll: de Canadese Williams-coureur zou in de eerste vrije training voor de Grand Prix van België gebruik hebben gemaakt van het verkeerde setje banden. De teams moeten voor de oefensessie aangeven welke sets ze gaan gebruiken en het schijnt dat Stroll op het verkeerde moment zijn sets heeft laten monteren.



"Tijdens de eerste training heeft Stroll de set, waarvan werd aangegeven dat deze alleen in de eerste veertig minuten van de sessie zouden worden, meermaals laten monteren. Zo reed hij hier zes ronden mee terwijl de sessie al een uur oud was en gebruikte hij het rubber, na even stil te hebben gestaan in de pits, kort daarna nogmaals. Aangezien dit niet is toegestaan, vraagt de technisch gelegeerde aan de marshals om dit mee te nemen", valt er in een statement van de FIA te lezen.



Stroll en Williams kunnen tegen een geldboete en/of een reprimande aanlopen door het gebruik van de verkeerde set banden. De Canadees besloot de eerste vrije training overigens als vijftiende.