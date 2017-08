Tevredenheid met slag om de arm voor Mercedes

18:23 – In de eerste vrije training leek hij al ontzettend sterk en in de tweede oefensessie onderstreepte Lewis Hamilton zijn vorm: de 32-jarige Brit snelde op Spa-Francorchamps naar de snelste tijd van de dag, al bleef de concurrentie binnen schootsafstand. Valtteri Bottas, Hamiltons Finse collega bij Mercedes, besloot de vrijdag op P3. Genoeg reden om te lachen bij Mercedes, al houdt engineer Andrew Shovlin een slag om de arm.



"De wagen doet zijn werk erg goed, de rijders zijn tevreden over een snelle ronde", vertelt Shovlin aan het einde van de trainingsdag. "De dag werd natuurlijk gehinderd door de regen, die viel aan het einde van de tweede vrije training. We hadden het in eerste instantie niet verwacht maar gedurende de sessie konden we zien dat het eraan zat te komen. Zodoende hebben we het af te werken programma wat naar voren getrokken, dat deden alle teams. We hebben daardoor een klein beetje data verloren die we normaal gesproken wel zouden hebben."



"Lewis en Valtteri beschikken over nieuwe motoren en deze hebben naar verwachting gepresteerd, het low-downforce pakket voldoet ook aan onze eisen. De rijders zijn over het algemeen tevreden, maar er zijn iets meer vraagtekens dan dat er normaal gesproken zijn. We moeten vannacht hard werken", besluit Shovlin ernstig.