Leclerc hoopt op Sauber, rekende niet op plek Räikkönen

7:55 – De kampioenschapsleider van de Formule 2, de Monegask Charles Leclerc, hoopt volgend jaar in de Formule 1 te kunnen rijden. De 19-jarige, die in de opstapklasse uitkomt voor Prema, maakt sinds vorig jaar onderdeel uit van de Ferrari Driver Academy en is in die hoedanigheid geregeld te zien bij de Italiaanse stal. Een zitje voor 2018 bij de historische equipe was echter nog iets teveel gevraagd, ondanks dat Leclerc te boek staat als een toptalent.



"Ferrari regelt mijn zaken, ik hoef mij niet druk te maken over volgend seizoen en ik wil dat ook niet", laat Leclerc weten als GPUpdate.net hem tijdens de F2-persconferentie naar zijn toekomst vraagt. "Ik had verwacht dat Kimi (Räikkönen, de huidige tweede rijder van Ferrari, red.) nog een jaar in de Formule 1 zou blijven en hij verdient dat ook, ik ben zelf nog erg jong. Het zou wel een erg grote stap zijn om direct in een Ferrari te stappen."



Waar Ferrari dus een stap te ver is, lijkt Sauber wel een serieuze mogelijkheid. De Zwitserse stal maakt al jaar en dag gebruik van de motoren van de Scuderia en de beleidsbepalers van de Italiaanse stal hebben kortgeleden aangegeven graag een talent bij Sauber te stallen. Leclerc lijkt de aangewezen coureur om het zitje in te nemen.



"Ik hoop dat ik volgend jaar in de Sauber mag plaatsnemen, we gaan zien hoe ontwikkelingen zich ontvouwen", zegt de Monegaskische coureur daarover. "Op dit moment ben ik volledig gefocust op de Formule 2 - aan het eind van dit seizoen zullen we de mogelijkheden naast elkaar leggen."