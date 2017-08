Vettel verlengt Ferrari-contract tot en met 2020

12:15 – Sebastian Vettel blijft de komende drie seizoenen in dienst van Ferrari. De 30-jarige Duitser, die in het verleden viermaal wereldkampioen werd voor Red Bull en momenteel leider is in de stand om het wereldkampioenschap, heeft een nieuwe overeenkomst getekend. Dit maakte de Italiaanse stal zaterdagmiddag op Spa-Francorchamps wereldkundig.



Hij was één van de meest besproken rijders van de grid: Vettels positie bij Ferrari is meer dan goed te noemen en er was eigenlijk geen reden om aan te nemen dat de Duitser de legendarische stal, waarvoor hij inmiddels drie seizoenen actief is, de rug toe zou keren. Toch deden geruchten de ronde dat Vettel weleens over zou kunnen stappen naar Mercedes: dit zou gestimuleerd worden door zijn nationaliteit.



Na het bijtekenen van Kimi Räikkönen, een goede vriend van Vettel, leek het echter een formaliteit voor ook de kampioenschapsleider zijn krabbel onder een nieuwe verbintenis zou zetten. Menigeen verwachtte de aankondiging tijdens de thuisrace van Ferrari - over een weekje in het Italiaanse Monza - maar de stal besloot om het al in België naar buiten te brengen.



Vettel debuteerde in 2007: tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten mocht hij bij BMW Sauber invallen voor de geblesseerde Robert Kubica. Later in het seizoen stapte de Duitser in bij Toro Rosso; na anderhalf seizoen in dienst van de Italiaanse stal te hebben gereden volgde de overstap naar 'grote broer' Red Bull Racing. Sinds 2015 rijdt Vettel voor Ferrari. In tien jaar tijd kwam hij tot vier wereldtitels, 46 Grand Prix-zeges en 48 polepositions.