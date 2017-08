Verstappen: "We zijn gewoon te langzaam hier"

12:33 – Drie keer vierde werd Max Verstappen in de vrije trainingen voor de Grand Prix van België, maar de Nederlander verwacht niet dat hij ook de kwalificatie op die positie beëindigt. Zijn Red Bull is niet snel genoeg om de strijd aan te gaan met de Ferrari's en Mercedessen, zo laat hij weten op zijn eigen website.



In de derde training, zaterdagochtend, was Verstappen een seconde langzamer dan Kimi Räikkönen, Sebastian Vettel en Lewis Hamilton. "Het ging redelijk goed, eigenlijk zoals verwacht. De afstelling van de auto kan nog iets beter, maar we zijn gewoon te langzaam hier op Spa-Francorchamps. We kunnen nog iets veranderen aan de vleugelafstelling, maar daarmee maken we niet een seconde goed", zegt hij op Verstappen.nl.



Verstappen was zaterdagochtend sneller dan Valtteri Bottas in de Mercedes, maar rekent erop dat een vierde plaats in de kwalificatie op Spa-Francorchamps te hoog gegrepen is. "Nee, in de kwalificatie verwacht ik P5 of P6. Hoe verder naar voren op de startopstelling hoe beter, dat geldt altijd. Ik ga mijn best doen."