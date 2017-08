Vettel kruipt naar tweede plek: "Hulp van een vriend"

15:39 – Dankzij een ijzersterke ronde wist Sebastian Vettel bij het vallen van de vlag de tweede plaats tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van België te veroveren. De Duitse Ferrari-coureur, waarvan eerder op de zaterdag bekend werd dat hij tot en met 2020 heeft bijgetekend bij zijn Italiaanse werkgever, zat na zijn eerste run nog niet zo dicht op de kop. Een slipstream van teammaat Kimi Räikkönen leverde Vettel uiteindelijk een plaats op de eerste rij op.



"Het was niet zomaar een goede ronde, ik had hulp van een vriend", grapt Vettel tijdens de persconferentie die kort na de kwalificatie wordt gehouden. "Kimi moest zijn laatste snelle ronde afbreken en daardoor besloot hij mij een handje te helpen. Ik denk dat ik zodoende zeker twee tienden heb gewonnen, Valtteri Bottas heb ik er in ieder geval door ingerekend."



Waar de eerste run in Q3 niet van harte ging, kwam het goed voor Vettel in run twee. "In de eerste ronde miste ik wat gevoel in de voorkant van mijn wagen, in de tweede run werd het beter. Ik ben tevreden met mijn laatste ronde, ik kreeg het gelukkig voor elkaar. Het is niet makkelijk om na een slipstream te hebben gehad met hogere snelheid op de laatste bocht aan te komen - je kent je rempunt niet - maar het ging allemaal goed."



Of het wellicht beter is om als tweede te starten, om zodoende de polesitter op het lange rechte stuk bij Kemmel te kunnen verschalken, vraagt Vettel zich af. "Je moet gewoonweg je uiterste best doen hier, je start is erg belangrijk. Wat betreft de race zelf denk ik dat het met de longruns wel snor zit bij ons, al hebben we natuurlijk niet heel veel rondjes kunnen rijden - dat komt omdat dit circuit langer is dan gemiddeld. Morgen wordt lastig, maar we gaan ons best doen."



Vettel heeft veertien punten voorsprong op polesitter Hamilton: de Brit en de Duitser wisten dit jaar tot dusver allebei viermaal te winnen.