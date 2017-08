Laatste startrij voor Kvyat na installatie vijfde power unit

18:31 – Daniil Kvyat zal de Grand Prix van België niet vanaf de zeventiende plek aanvangen, de positie waarop hij zich kwalificeerde. De Russische Toro Rosso-coureur zal het moeten stellen met een negentiende plaats, aangezien hij tussen de derde vrije training en de kwalificatie meerdere motorcomponenten heeft moeten vervangen. Kvyat viel tijdens de ochtendsessie stil - iets wat hem uiteindelijk twintig plaatsen gridstraf heeft opgeleverd.



"Ik heb niet veel kunnen rijden dit weekend", klinkt Kvyat somber na de kwalificatie. "Het is niet gemakkelijk. In de derde vrije training hadden we een probleem met de power unit en ik moet zeggen, de monteurs hebben puik werk geleverd door deze op tijd te vervangen voor de kwalificatie."De Rus moest zijn STR12 halverwege de derde vrije training op het rechte stuk bij Kemmel parkeren: de wagen vatte zelfs kortstondig vlam. "Ik heb mijn best gedaan, maar ik voelde me niet heel comfortabel en kon in de kwalificatie zodoende niet verder reiken dan P17."



Tussen beide sessies heeft Toro Rosso de interne verbrandingsmotor, de turbolader en de MGU-H moeten vervangen: een 'delict' waarvoor twintig plaatsen straf de norm is. "We hadden de problemen waarmee Daniil op vrijdag had te kampen in de nacht op weten te lossen, het is daardoor extra zuur dat hij in de derde training stil kwam te staan", sprak James Key, de technisch directeur van Toro Rosso. "Aangezien we de vijfde power unit hebben moeten installeren, is Daniil tegen een gridstraf aangelopen."



Kvyats teammaat Carlos Sainz deed het overigens niet heel veel beter: de Spanjaard wist tot Q2 te reiken, maar besloot de tijdenlijst aldaar als veertiende.