Gridstraf van vijf plaatsen werpt Palmer terug op grid

12:33 – Het zit Jolyon Palmer niet mee: de Brit was zaterdag uitstekend op dreef en reed een sterke kwalificatie, maar kreeg in Q3 te maken met een versnellingsbakprobleem. Dat probleem blijkt dermate serieus te zijn dat de bak vervangen is, met een gridstraf van vijf plaatsen als gevolg.



Palmer had zich als tiende gekwalificeerd in Spa en valt door de straf ver terug. Fernando Alonso, Romain Grosjean, Kevin Magnussen en Carlos Sainz schuiven een plekje op, dat geldt niet voor Stoffel Vandoorne. Hij kwalificeerde zich als vijftiende en had dus ook voordeel kunnen hebben van de gridpenalty van Palmer, ware het niet dat de Belg zelf een gridstraf van 65 (!) plaatsen aan zijn broek gekregen heeft.



Zie ook: volledige startopstelling voor de Grand Prix van België