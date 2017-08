Verstappen na zeven rondjes klaar op Spa-Francorchamps

14:22 – De thuisrace van Max Verstappen is voor het tweede achtereenvolgende jaar uitgelopen in een deceptie. De 19-jarige Nederlander, voor wie tienduizenden fans afreisden naar het Belgische Spa-Francorchamps, viel al na acht van de 44 rondjes stil. Een mechanisch defect gooide, voor de vierde keer dit jaar, roet in het eten van Verstappen.



Gestart vanaf de vijfde plaats wist de jonge Limburger zijn plaats in de eerste ronden te consolideren. Zoals verwacht reden de Mercedessen en de Ferrari's rap bij Verstappen weg, maar Red Bull-collega Daniel Ricciardo bleef achter de Nederlander zitten. Na zeven rondjes moest de nummer zes van het kampioenschap echter uitstappen: de mechaniek liet hem wederom in de steek.



