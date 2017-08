Pérez vlogt: "Heel teleurgesteld over uitlatingen Ocon"

9:48 – De hoge heren bij Force India gaan er een hele kluif aan krijgen om alle neuzen weer dezelfde kant op te krijgen. Na in voorgaande races al meerdere keren met elkaar in de clinch te hebben gelegen, raakten Esteban Ocon en Sergio Pérez elkaar op Spa-Francorchamps twee keer in één race. De teamleiding is het beu en legt vanaf nu teamorders op, maar dat lost slechts een deel van het probleem op: de relatie tussen de twee coureurs lijkt namelijk verziekt. Pérez postte na de race een video waarin hij zijn ongenoegen kenbaar maakt over het feit dat Ocon in gesprek met de media stelde dat de Mexicaan met zijn manoeuvres zijn leven op het spel zette.



Pérez en Ocon raakten elkaar eerst in rondje één en later in de race nogmaals. Het eerste incident is het probleem niet: daarover is de Fransman mild, bovendien erkent Pérez dat hij fout zat. De crux is vooral touché nummer twee: wederom drukte de Mexicaan zijn teamgenoot in de muur onderaan Eau Rouge. Het gevolg: een kapotte voorvleugel bij Ocon, bovendien liep Pérez een lekke band op. Hierover lopen de meningen van beide coureurs uiteen: Ocon legt de schuld volledig bij Pérez, de Zuid-Amerikaan vindt dat zijn collega een onnodig risico nam door op die plek in te halen. "Die aanval van Esteban daar was helemaal niet nodig, hij had ook gewoon kunnen volgen naar Eau Rouge om aan te vallen op Kemmel", redeneert hij. Ocon ziet het anders: "Dat was over de grens. We zijn teamgenoten, hij moet ruimte laten. Hij is een ervaren coureur, maar toonde zich nu een kind. Of ik hem al gesproken heb? Nee, maar ik zal hem in een gesprek van man tot man de waarheid vertellen en vragen of hij mij en zichzelf dood wil, of zo", zei de voormalig GP3-kampioen bij Ziggo Sport.



Die laatste zin, die Ocon bovendien herhaalde bij diverse tv-zenders, viel slecht bij Pérez. Hij achtte het vervolgens nodig om na de race twee video's op te nemen waarin hij zijn versie van het verhaal vertelt en laat weten niet gediend te zijn van de uitlatingen van zijn teamgenoot. "Ik ben erg teleurgesteld over wat hij gezegd heeft, dat ik hem dood wil of zo. Zo ben ik helemaal niet. Daar ga ik ook niets stoms over zeggen. Ik wil jullie alleen de waarheid vertellen en verdergaan. Ik heb in het verleden ook van alles kunnen zeggen, maar zo ben ik niet. We moeten verder en ik wil de komende acht races beter dan ooit rijden voor mijn team, dat verdienen ze."



Of Pérez ook in 2018 voor Force India rijdt is nog niet zeker, zijn contract loopt na dit seizoen af. Ocon ligt al wel vast voor de nieuwe Formule 1-jaargang, hij tekende eind vorig jaar een meerjarige verbintenis bij het team.