Geen eer te behalen voor Vandoorne in Spa: "Kansloos"

15:35 – Zijn eerste Grand Prix van België is een race om snel te vergeten geworden voor Stoffel Vandoorne. De Belg moest door een gridstraf helemaal achteraan starten en kon door het gebrek aan paardenkrachten van zijn Honda-motor in de wedstrijd geen vuist maken. Hij bereikte de finish kleurloos als veertiende.



"Dit was een moeilijke race voor ons", verzucht Vandoorne. Bij de start haalde hij meteen beide Saubers in, maar daarmee was de koek ook direct op. "De start was goed, daarna was het een vrij frustrerende race. We wisten dat het lastig ging worden vanaf deze startpositie en hoewel we het tempo hadden om op te schuiven, waren we een makkelijke prooi op de rechte stukken. Andere auto's inhalen was niet mogelijk en verdedigen kansloos. Meer dan dit zat er niet in. Het enige positieve aan deze race is dat we de finishvlag gehaald hebben. We wisten op voorhand dat dit een lastige wedstrijd ging worden en dat bleek ook zo te zijn", besluit de Belg.



Ook teamgenoot Fernando Alonso beleefde weinig plezier aan zijn zondagmiddag in de Ardennen. "Het begin was leuk, de eerste drie of vier rondjes. Daarna werd ik aan alle kanten voorbij gereden op de rechte stukken, sommigen hadden daar niet eens DRS voor nodig. Op deze manier racen is niet eenvoudig, in de race waren we gewoon niet competitief. De auto was te langzaam op de rechte stukken, het was onmogelijk om met andere coureurs te vechten en om punten te halen. De situatie is zoals het is, we moeten zo snel mogelijk progressie boeken. Ik weet dat het team dag en nacht werkt aan verbeteringen, hopelijk zien we spoedig resultaat."



Ook de volgende race zal lastig worden voor McLaren: deze is op het razendsnelle circuit van Monza.