Reden uitvalbeurt Alonso 'niet zichtbaar geweest op data'

14:43 – Na 25 ronden zat de Belgische Grand Prix van Fernando Alonso erop: de Spanjaard kwam zwaar getergd de pitstraat binnengereden, aangezien zijn McLaren-Honda naar eigen zeggen motorvermogen had verloren. Dat riep vraagtekens op aan de pitmuur: bij monde van Honda-voorman Yusuke Hasegawa werd verklaard dat er volgens de data geen enkele aanleiding was om de MCL32 te parkeren.



"Na een briljante start kwam Fernando in de moeilijkheden, hij had een lastige wedstrijd", blikt Hasegawa terug. "Op een gegeven moment liet hij over de radio blijken dat hij naar binnen kwam omdat hij dacht dat er een probleem met de wagen was en ondanks dat we niets bijzonders zagen op de data, hebben we hem uit voorzorg maar binnen laten komen", verklaart de Japanner.



"Het was een moeilijk weekend voor ons", verzucht Hasegawa-san. "We hebben ons goed kunnen laten zien in de kwalificatie, maar moeten nog steeds werken aan onze racepace. We zullen aan onze power unit blijven werken om de ontwikkeling te kunnen bespoedigen."