Wolff rekent op 'episch gevecht tot de laatste race'

16:06 – Mercedes-teambaas Toto Wolff verwacht dat de Belgische Grand Prix een voorbode is geweest voor de rest van dit seizoen. Op Spa-Francorchamps waren de verschillen tussen Mercedes en Ferrari minimaal, tijdens de race verloren Lewis Hamilton en Sebastian Vettel elkaar geen moment uit het oog.



Voor de zomerstop waren er races waarin Ferrari of Mercedes duidelijk de overhand had maar Wolff verwacht dat de twee teams vanaf nu op ieder circuit weinig voor elkaar onderdoen. In het WK bedraagt het verschil tussen Vettel en Hamilton slechts zeven punten. "Voorafgaand aan het weekend in Spa zeiden we al dat het gevaarlijk was om aannames te doen en dit raceweekend demonstreerde waarom. Hoewel we het gevecht met Ferrari wonnen, gebeurde dat met een zeer klein marge. Eenzelfde strijd verwacht ik iedere race tot het eind van dit seizoen. Er komen geen makkies meer en we maken ons op voor een episch gevecht tot de finish in Abu Dhabi."



En hoewel veel teams het vizier al op 2018 gericht hebben, blijft Mercedes vooral naar de komende races kijken. "Onze missie is helder: om voor en na de grote reglementswijziging de beste te zijn. Niemand heeft gezegd dat dit makkelijk zou worden en we moeten op alle fronten tot het uiterste gaan. We doen er nog steeds alles aan om door middel van ontwikkeling het laatste beetje performance uit de W08 te persen. De komende weken moeten we iedere kans grijpen, succes bescheiden vieren en tegenslagen vastberaden het hoofd bieden. Het kwartje zal de komende races soms de ene kant op vallen en soms de andere kant op, dat heeft het seizoen tot dusver ons laten zien. Ons doel is vooral om iedere race het maximale eruit te halen, om te beginnen zondag in Monza."



Monza bleek de afgelopen seizoenen succesvol terrein voor Mercedes: het team won vier van de laatste vijf races op het razendsnelle circuit. Hamilton won in 2012, 2014 en 2015, vorig jaar was Nico Rosberg de beste.