Massa 'heeft opties in FE': "Besluit later over toekomst"

16:31 – Mocht Felipe Massa na dit seizoen de Formule 1-deur achter zich dichttrekken, dan heeft de 36-jarige Braziliaan al een goed beeld van wat hij gaat doen. De Williams-rijder, die zijn afscheid precies een jaar geleden aankondigde maar uiteindelijk aanbleef omdat de rijdersmarkt op zijn gat kwam te liggen na het plotselinge vertrek van wereldkampioen Nico Rosberg, heeft mogelijkheden om in de Formule E te debuteren.



"Heb je opties voor als je de Formule 1 verlaat?", wordt Massa tijdens een perspraatje op het Autodromo Nazionale Monza gevraagd. "Ja, Formule E", antwoordt de Braziliaan resoluut. Een stilte valt. "Het is beter dan geen optie", knipoogt Massa, om daar later aan toe te voegen dat hij 'de elektrische klasse zeer interessant vindt'. "Ik weet nog niet precies voor welk team ik zou gaan rijden, maar ik heb aan het begin van het jaar een test afgewerkt."



Massa mocht, vlak na oud en nieuw, een Jaguar aan de tand voelen. De Britse autobouwer stapte voorafgaand aan het derde seizoen in de serie en kende een moeilijk debuutjaar; met slechts 27 puntjes eindigde ze als tiende en laatste in het teamkampioenschap, een vierde plaats - behaald door Mitch Evans op het Autodromo Hermanos Rodríguez in Mexico-Stad - het beste resultaat.



"Toen ik een jaar geleden besloot om mijn afscheid uit de Formule 1 aan te kondigen ben ik gaan praten met verschillende FE-teams. Ik wilde graag weten hoe het was om zo'n wagen te besturen, dus ik ging in op het aanbod om een dagje te testen. Er is totaal geen vergelijk mogen, de wagens verschillen als dag en nacht. Echter: er is competitie, er wordt geracet en je kan winnen."



"Uiteindelijk zal ik bepalen wanneer ik stop met de Formule 1, het zal in ieder geval een totaal nieuwe ervaring worden. Je begint aan iets en zal dus alles moeten leren."