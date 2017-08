Honda wijzigt plan: geen vierde versie, maar 'Spec 3.7'

16:38 – De vierde versie van de Honda-motor van dit jaar gaat zijn debuut niet maken op het Autodromo Nazionale Monza, zo lieten de Japanners donderdagmiddag weten. Het was de bedoeling om Fernando Alonso op vrijdagochtend met een 'Spec 4' op pad te sturen, om deze daarna weer uit de wagen te halen en te sparen voor Singapore.



Alonso zal in de eerste vrije training wél met een nieuwe motor rijden en deze zal ook na de sessie vervangen worden door een oudere krachtbron, maar het betreft niet de 'Spec 4'. De McLaren van de Spanjaard zal met een Spec 3.7 het Italiaanse asfaltlint opgestuurd worden.



Nadien wordt het blok dat op Spa-Francorchamps in het achteronder lag, weer teruggeplaatst. Alonso finishte niet in de Grand Prix van België omdat hij naar eigen zeggen motorvermogen verloor: de data wees echter niet uit dat dat ook daadwerkelijk het geval was.