Alonso 'niet groter dan team': "Verbaas me over geruchten"

9:10 – Had Fernando Alonso een mechanisch probleem op het circuit Spa-Francorchamps, of was de 36-jarige Spanjaard het gewoon beu om met zijn inferieure McLaren-Honda voor spek en bonen mee te rijden? Nadat Honda liet weten dat er niets bijzonders op de data was te zien, begon de Formule 1-wereld te twijfelen. Alonso gaf tekst en uitleg in Italië; de tweevoudig wereldkampioen snapt niet dat er gedacht wordt dat hij uit zichzelf de wedstrijd opgaf.



"Ik heb het gelezen, en ik verbaasde me erover", laat de Spanjaard weten. "Mensen lijken te vergeten dat ik hier al drie jaar rondloop en in die seizoenen altijd heb gemaximaliseerd. Ik duwde mijn wagen eens richting de pits op de Hungaroring (2015, red.) en wilde racen op Bahrein (2016, red.) met een gebroken rib."



"Ik had problemen met de krachtbron in de laatste drie à vier rondjes van mijn wedstrijd", vervolgt de McLaren-coureur, die na een waanzinnige start op Spa rap terugviel. "Het is me een paar keer eerder overkomen dat wanneer een aantal sensoren ermee ophielden, de motor uiteindelijk opblies. Ditmaal hebben we de wagen uit voorzorg maar direct naar binnen gereden."



Tevens gaf Alonso aan dat de geruchten dat het team zou moeten kiezen tussen hem en Honda, totaal uit de lucht gegrepen zijn. "Dat heb ik ook gelezen, en dat is complete onzin. Niemand is groter dan zijn team."