Rossi succesvol geopereerd aan kuit- en scheenbeen

10:48 – MotoGP-publiekslieveling Valentino Rossi, die donderdagmiddag hard onderuitging tijdens het motorcrossen en daardoor zijn kuit- en scheenbeen brak, is succesvol geopereerd. De Italiaan ligt in het ziekenhuis van Ancona, dat nabij thuisdorp Urbino is gelegen.



Rossi is tussen 2.00 en 3.00 vannacht onder het mes geweest, zo laten officiële kanalen van de MotoGP weten. De breuken zijn vastgezet met een metalen pin; er zijn geen complicaties opgetreden.



De Italiaan is waarschijnlijk voor langere tijd uitgeschakeld; de 38-jarige rijder van Movistar Yamaha mist sowieso zijn tweede thuisrace van dit seizoen, deze vindt over een week op het circuit van Misano plaats.