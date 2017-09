Verstappen 'maakt er het beste van': "Lastige afstelling"

16:34 – Voor dat het Italiaanse Grand Prix-weekend op het Autodromo Nazionale Monza überhaupt begonnen was, wist Max Verstappen al te melden dat er voor hem bijster weinig in het vat zou zitten. De 19-jarige Nederlander heeft zijn interne verbrandingsmotor en zijn MGU-H moeten wisselen, waardoor hij vijftien plaatsen achteruit gaat op de startgrid. Desalniettemin probeert de jongeling er nog wat van te maken in Italië.



"Genieten is een groot woord, maar het was in orde", kijkt Verstappen terug op de eerste dag in Monza, waar hij een zesde en een vijfde plaats wist te veroveren. "We hebben het beste ervan gemaakt en dat is alles wat we momenteel kunnen doen." Wat het aanvalsplan is voor de komende dagen, weet de Red Bull-rijder nog niet. "Dat zien we morgen en overmorgen wel, voor de kwalificatie en de race starten."



Een puntenfinish zou binnen de mogelijkheden kunnen liggen - nu een kwart van het veld naar achteren wordt gezet is er een kans dat Verstappen uiteindelijk vanaf P15 start - maar een podium is te allen tijde te ver weg. "Ja, dan moeten een paar man tegen elkaar aanrijden en dan moeten wij de rest in zien te halen", grapt de Nederlander, "dat gaat dus niet gebeuren. Dat redden we niet", is het nuchtere respons.



"Ons tempo vandaag was zoals verwacht", refereert Verstappen aan het tweetal vijfde en zesde plaatsen dat hij en Red Bull-collega Daniel Ricciardo bijeen wisten te rijden. "Het is lastig om die lange rechte stukken te combineren met een lage downforceafstelling. Al met al hoop ik dat we in Singapore competitief kunnen zijn, maar in dit seizoen is één ding zeker en dat is dat niets zeker is."



In de twaalf tot dusver verreden Grands Prix kwam Verstappen zesmaal aan de finish, in de overige zes races moest hij de strijd staken. De beste prestatie van de Nederlander was een derde plaats, deze werd vijf maanden geleden behaald tijdens de Grand Prix van China. Destijds reed Verstappen een puike inhaalrace, na stil te zijn gevallen tijdens de kwalificatie.