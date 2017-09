Bottas en Hamilton eindigen bovenaan: "Vlekkeloze dag"

16:41 – Het was Mercedes dat de klok sloeg op de vrijdag in Monza: zowel in de eerste als de tweede vrije training eindigden de rijders van het Duitse merk als eerste en tweede. In de ochtendsessie mocht Lewis Hamilton met P1 pronken, 's middags bleek Valtteri Bottas het rapste. Beide heren zijn dan ook zeer te spreken over het verloop van de Italiaanse vrijdag.



"Het is een goede, vlekkeloze dag geweest voor ons", blikt Hamilton terug. "We hebben ons programma zonder problemen kunnen afwerken. De wagen lijkt goed uitgebalanceerd. Het wordt spannend tussen ons en de Ferrari's, het gat is klein. Ik verwacht eenzelfde soort gevecht als in de laatste race."



Teammaat Bottas onderstreept de woorden van zijn Britse collega: "Allereerst was het fijn dat het droog bleef, omdat iedereen voorspelde dat het zou gaan regenen. Dat zou ons programma voorafgaand aan de kwalificatie flink in de war kunnen hebben geschopt. We kregen echter alles voor elkaar – in de eerste training liepen we zelfs voor op schema, omdat we ons zorgen maakten over het weer. Het was een goede dag, persoonlijk gezien zelfs een betere dan de vrijdag op Spa. In de ochtendsessie begonnen we met de verkeerde set-up, maar dat hebben we 's middags recht weten te zetten. Onze wagen ziet er sterk uit."