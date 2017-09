Hoge kerbs toegevoegd aan uitloopstrook Parabolica

10:55 – Om te voorkomen dat coureurs voordeel behalen uit het rijden over de uitloopstrook naast de befaamde Parabolica-bocht op Monza, heeft de wedstrijdleiding besloten er een rij hoge kerbs neer te leggen. De strook is negentig centimeter lang, tien centimeter breed en vijf centimeter hoog.



In de vrijdagtrainingen was meermaals te zien hoe rijders iets te wijd uit de laatste bocht kwamen, waarop de wedstrijdleiding het nodig achtte om in te grijpen. Mocht een coureur buiten de baan geraken, dan moet deze om de rij hoge kerbs heensturen om weer binnen de lijnen terecht te komen.



Het is niet de eerste keer dat er een rij hoge kerbs wordt neergelegd op een F1-circuit: in het verleden was dit ook al te zien op onder meer de Red Bull Ring in Oostenrijk.