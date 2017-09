Straf Verstappen verhoogd, ook Renaults krijgen penalty

13:53 – Het regent gridstraffen op Monza: in navolging van Max Verstappen, Daniel Ricciardo, Fernando Alonso en Carlos Sainz zijn ook Renault-coureurs Nico Hülkenberg en Jolyon Palmer tegen een penalty aangelopen. De Duitser heeft een nieuwe MGU-H laten monteren en gaat zodoende tien plaatsen achteruit, de Brit heeft naast een nieuwe MGU-H ook een nieuwe turbolader laten installeren.



Zowel Palmer als Hülkenberg had tot dusver al vier MGU-H's gebruikt, voor Palmer is het ook de vijfde turbolader. De straf van Verstappen is overigens ook verhoogd: waar de Nederlander in eerste instantie vijftien plaatsen terug zou gaan vanwege het monteren van een interne verbrandingsmotor en een MGU-H, zijn daar nu vijf plekken aan toegevoegd. Red Bull heeft namelijk een nieuwe turbolader in de RB13 van Verstappen gelegd.



Zodoende zijn de gridstraffen als volgt verdeeld: Alonso heeft 35 plekken straf, Ricciardo 25, Verstappen twintig, Palmer vijftien, Sainz en Hülkenberg tien.