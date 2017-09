Vandoorne haalt Q3, ziet motorvermogen weer wegvallen

21:19 – Gemengde gevoelens voor Stoffel Vandoorne, na afloop van de kwalificatie voor de Grand Prix van Italië. De 25-jarige Belg reed zijn McLaren-Honda tegen alle verwachtingen in keurig naar een toptienklassering, maar kwam eenmaal in Q3 aanbeland voor de zoveelste keer motorvermogen tekort. "Het is jammer, want er had nog meer ingezeten."



"Voor ons betekent het halen van Q3 op een circuit als Monza een bijzonder goede middag, helemaal omdat het niet bijzonder makkelijk was op de natte baan", verklaart Vandoorne, die voor de vierde keer dit jaar tot aan het laatste kwalificatiesegment wist te reiken. "Ik ben blij met mijn prestatie, al is het zonde dat we geen solide ronde konden rijden in het laatste segment - ik verloor motorvermogen. We weten nog niet precies wat er aan de hand was."



"Dankzij de gridstraffen start ik waarschijnlijk als achtste en aangezien we prima mee konden komen op het droge, ben ik optimistisch over een puntenfinish. We hebben een goede start nodig en moeten bij de kopgroep blijven, maar als we eenmaal in de juiste positie zitten moet het goedkomen", besluit de Kortrijkzaan.