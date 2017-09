Lowe ziet Williams tien punten pakken: "Zeer waardevol"

16:37 – Met de tweede startplaats van Lance Stroll in het achterhoofd had het team van Williams wellicht op iets meer gehoopt in de Italiaanse Grand Prix; plek zeven en acht was desalniettemin een prima score voor de stal uit Grove. Stroll eindigde kort voor teammaat Felipe Massa; doordat Toro Rosso niet scoorde, bouwde Williams haar voorsprong ten opzichte van de Italiaanse formatie behoorlijk uit.



"De zondag was een andere dag dan de zaterdag", blikt technisch directeur Paddy Lowe terug op het treffen op Monza. "De zon scheen en er was veel publiek, waardoor je voelde dat het een goede race zou gaan worden. Het was speciaal om vanaf de eerste rij te mogen starten met Lance en ondanks dat zowel hij als Felipe goed wegkwam, verloor hij een plekje aan Esteban Ocon. De race settelde zich vanaf toen: ik denk dat we iets sneller waren dan Force India, we hadden Esteban kunnen pakken."



De jacht op de Fransman liep echter vertraging op door een langzame pitstop: iets wat tegen het karakter van Williams, dat vrijwel altijd bovenaan staat in de lijst van rappe pitstoptijden, indruist. "Het was bijzonder atypisch dat we een slechte pitstop hadden; Lance heeft daarna nog gepusht, maar een zesde plaats zat er niet meer in. De tien punten die wij hebben gescoord zijn erg waardevol, we hebben ze hard nodig in deze periode van het kampioenschap."



Williams staat met 55 punten uit dertien wedstrijden vijfde in de stand om het constructeurskampioenschap, Toro Rosso moet een gat van vijftien punten laten. Force India, dat de vierde plaats bezet, lijkt te ver weg: de Brits-Indiase concurrent van Williams heeft inmiddels al 113 punten verzameld.